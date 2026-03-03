Ukrajinci museli riešiť problém pred paralympiádou. Zareagoval aj vylúčený skeletonista

Ukrajinci nesmú na paralympiáde nosiť oblečenie so zobrazením mapy svojej krajiny podľa hraníc z 90. rokov minulého storočia, teda vrátane Krymu a území okupovaných Ruskom.
Zakázal im to Medzinárodný paralympijský výbor (IPC), ktorý to považuje za porušenie pravidiel týkajúcich sa vzhľadu reprezentačných kolekcií. Ukrajinský tím tak musel pre hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré sa začnú v piatok, narýchlo vytvoriť nové modely.
Neprípustný motív sa nachádzal na slávnostnom oblečení, ktoré chceli ukrajinskí paralympionici nosiť napríklad na medailových ceremoniáloch. Podľa IPC zobrazenie ukrajinskej mapy porušovalo pravidlá.
„Podľa pravidiel IPC pre paralympijské kolekcie sú zakázané slová národnej hymny, motivačné frázy, verejné a politické odkazy alebo slogany vzťahujúce sa k národnej identite,“ uviedol pre agentúru DPA Medzinárodný paralympijský výbor, podľa ktorého sa tento zákaz vzťahuje aj na zobrazenie mapy.
Ukrajinská strana ustúpila, vytvorila nový dizajn oblečenia a ten IPC schválil. Šéf Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevyč však zákaz kritizoval.
„To oblečenie bolo veľmi krásne a veľmi symbolické,“ posťažoval sa. Nútená zmena na poslednú chvíľu navyše znamenala pre ukrajinský tím veľký stres. „Ledva sme stihli dokončiť nové oblečenie,“ dodal Suškevyč.
Za hanebné označil na Instagrame rozhodnutie IPC ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, ktorý sa sám nedávno ocitol v podobnom spore s Medzinárodný olympijský výbor (MOV).
Na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo chcel súťažiť v prilbe s portrétmi športovcov padlých počas ruskej invázie na Ukrajinu. MOV to považoval za porušenie Olympijskej charty, ktorá zakazuje politické vyhlásenia, a keď Heraskevyč na svojej prilbe trval, z olympijskej súťaže ho vylúčili.
Medzinárodný paralympijský výbor čelí kritike za ústretový prístup k ruským a bieloruským športovcom.
Tí napriek pokračujúcej ruskej agresii na Ukrajine, ktorú Bielorusko podporuje, budú na paralympiáde súťažiť aj so svojimi štátnymi symbolmi. Viaceré krajiny vrátane Ukrajiny a Česka preto budú bojkotovať piatkový otvárací ceremoniál vo Verone.