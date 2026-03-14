Najhoršie hry v histórii, reaguje ukrajinská výprava. Bojkotovať bude aj záverečný ceremoniál

Otvárací ceremoniál Zimnej paralympiády v Miláne a Cortine 2026
Otvárací ceremoniál Zimnej paralympiády v Miláne a Cortine 2026 (Autor: TASR/AP)
TASR|14. mar 2026 o 16:02
Výprava Ukrajiny sa nezúčastní na nedeľňajšom záverečnom ceremoniáli zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo na protest proti povoleniu ruských a bieloruských vlajok.

Na rozdiel od februárových ZOH zrušil Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) zákaz vyvesovania ruských a bieloruských národných symbolov na hrách pre športovcov so zdravotným postihnutím.

Na otázku, či sa Ukrajina zúčastní na záverečnom ceremoniáli, prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevič v sobotu pre agentúru DPA uviedol:

„Nie, nikdy. Bude tam vztýčená vlajka vraždiaceho štátu. Tieto paralympijské hry sú najhoršie v histórii.“

Suškevič obvinil ruských paralympionikov z otvorenej podpory kremeľského lídra Vladimira Putina, ktorý vedie vojnu proti Ukrajine už viac ako štyri roky.

„Ruskí zlatí medailisti venovali svoje medaily Putinovi – nie krajine, ani ruskému ľudu. To ukazuje, že športovci nereprezentujú len svoju krajinu, ale aj terorizmus, vojnu a vojenské útoky. To je hrozné,“ dodal Suškevič.

Okrem Ukrajiny sa na záverečnom ceremoniáli nezúčastní ani Litva. „Litva bude ceremoniál bojkotovať. Sme hlboko sklamaní zo situácie,“ povedala delegácia Litvy DPA.

Ukrajina a Litva spolu s Českou republikou, Estónskom, Fínskom, Lotyšskom a Poľskom úplne bojkotovali otvárací ceremoniál, ktorý sa uskutočnil 6. marca.

Na rozdiel od otváracieho ceremoniálu vo Verone je medzi tými, ktorí sa zúčastnia na záverečnom ceremoniáli na curlingovom štadióne v Cortine, aj nemecký tím a jeho športovci.

