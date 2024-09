Slováci v Paríži nezopakovali zápis z Tokia. Sklamali paraatléti, prekvapil boccista

BRATISLAVA. Päť medailí, z toho tri zlaté a dve strieborné a konečná 34. priečka v medailovom hodnotení krajín. Také je stručné rezumé vystúpenia slovenských zdravotne znevýhodnených športovcov na práve skončených paralympijských hrách 2024 v Paríži. V porovnaní z PH 2020 v Tokiu je to o šesť cenných kovov menej (5-2-4 a 26. miesto), čo môže signalizovať ústup z pozícií. Čo si o tom myslí vedúci výpravy Slovenska Tomáš Varga?

"V Japonsko nám vyšlo takmer všetko, čo mohlo. V športovom živote to nie je stále možné. Tých päť medailí dokazuje, že konkurencia je stále vyššia. Pred ôsmimi rokmi v Riu stačilo dosiahnuť v hode kuželkou 30 metrov a mali ste zlato. V Paríži sa hádzalo o päť metrov ďalej.

Progres je neuveriteľný. V každej disciplíne to začína byť profesionálne na všetkých možných úrovniach. Mali by sme sa profesionalizovať aj my, inak nebudeme do budúcnosti schopní držať s konkurenciou krok," uviedol Tomáš Varga v rozhovore na webe Slovenského paralympijského výboru (SPV). Najviac sklamali paraatléti Varga pripomenul, že pred začiatkom PH 2024 chceli Slováci šesť medailí a tento počet takmer dosiahli. "Máme ich päť, ale stále je to super výsledok. Už aj preto, že máme tri zlaté a aj vzhľadom na konkurenciu, aká sa vo Francúzsku zišla," podotkol Varga. Podľa jeho slov príjemné prekvapenie bol boccista Robert Mezík.

"V singloch, aj v pároch podal vynikajúci výkon. Len mal smolu. Chýbalo málo, aby mu to cvenglo, čo je smutné. Veľmi ťažko to niesol. Veľa ráz bol tak blízko a nikdy to nevyšlo. Vždy také čosi bolí. Emotívny je aj príbeh zlatého hetriku paracyklistu Jozefa Metelku. Deň pred pretekmi mi hovoril, že to vidí tak na štvrté miesto, ale že by bol prešťastný, ak by z toho bol bronz. A vidíte, stálo pri ňom športové šťastie a vyhral už tretí raz za sebou," sumarizoval Varga. Vedúci výpravy SR sa dotkol aj opačnej stránky mince, teda parašportovcov, ktorí nepodali optimálne výkony, resp. čakalo sa od nich viac. "Paťo Kuril mal v paracyklistike veľké ambície, ale nevyšlo mu to a potom ešte aj ochorel. Aj od ostatných boccistov som čakal viac, ale pravdepodobne zaplatili nováčikovskú daň. Veď to bol ich prvý veľký turnaj. Asi najviac ma sklamali paraatléti, ktorí nepredviedli absolútne nič. Paralukostrelci síce mali vysoké ambície, ale ukázalo sa, že úspech na majstrovstvách Európy nestačí. Na svetovej úrovni je to iné. Fakt, že v paraatletike, paralukostreľbe či boccii sme zostali bez medaily, určite nikto z nás nevníma pozitívne," zdôraznil Varga.