Slovensko má za sebou úspešné paralympijské hry mládeže. Vybojovalo niekoľko medailí

„Dal som do tejto prípravy veľa, preto je medaila veľkým ocenením. Pocity sú úžasné, nečakal som, že to dotiahnem až na zlato. Stres najmä v tom prvom eliminačnom súboji bol veľký, ale postupne opadával a vo finále som už bol úplne v pokoji.

A teraz môžem pokračovať v príprave na majstrovstvá sveta v Kórei,“ vyjadril sa Ivan pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru (SPV). V kladkovom luku pridala Liliana Lacová striebro:

„Je to skvelé, nečakala som to, že sa dostanem takto vysoko. Náročnejšia bola pre mňa eliminácia, fyzicky aj udržať to, ale som veľmi spokojná,“ uviedla Lacová.

Zlato a striebro si vybojovali aj paraatléti. Na najvyšší stupienok vystúpila Lea Majerníková, víťazka vo vrhu guľou.

„Zlato potešilo, dosiahla som ho najlepším výkonom v tejto sezóne. Mrzí ma, že sa mi spolu s medailou nepodarilo dosiahnuť osobný rekord. Túto medailu však beriem ako výzvu do ďalších pretekov. Je krásny pocit počuť hymnu s tým, že sa to podarilo,“ zhodnotila Majerníková svoje pocity po zlate.