Slovenským parahokejistom sa darilo v príprave, trikrát zdolali Nemecko

Slovenskí parahokejisti (Autor: Facebook Slovenský paralympijský výbor)
TASR|29. sep 2025 o 11:47
Všetky zápasy odohrali v Dolnom Kubíne.

DOLNÝ KUBÍN. Slovenskí reprezentanti v parahokeji uspeli v troch prípravných dueloch proti Nemecku.

Od piatka do nedele v Dolnom Kubíne postupne svojho súpera zdolali 4:2, 6:2 a 3:1. Zápasy boli súčasť prípravy na novembrový kvalifikačný turnaj o postup na ZPH 2026.

Práve Nemci pripravili v máji slovenský tím o priamu miestenku na zimnú paralympiádu, keď ho na MS v Buffale zdolali v zápase o 5. miesto 5:2.

Kvalifikačný turnaj sa bude hrať od 5. do 10. novembra v nórskom Jessheime, kde dva zo šestice tímov získajú miestenky do Milána. Indformoval portál paralympic.sk.

