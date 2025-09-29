Slovenským parahokejistom sa darilo v príprave, trikrát zdolali Nemecko

DOLNÝ KUBÍN. Slovenskí reprezentanti v parahokeji uspeli v troch prípravných dueloch proti Nemecku.
Od piatka do nedele v Dolnom Kubíne postupne svojho súpera zdolali 4:2, 6:2 a 3:1. Zápasy boli súčasť prípravy na novembrový kvalifikačný turnaj o postup na ZPH 2026.
Práve Nemci pripravili v máji slovenský tím o priamu miestenku na zimnú paralympiádu, keď ho na MS v Buffale zdolali v zápase o 5. miesto 5:2.
Kvalifikačný turnaj sa bude hrať od 5. do 10. novembra v nórskom Jessheime, kde dva zo šestice tímov získajú miestenky do Milána. Indformoval portál paralympic.sk.