Do začiatku hier zostáva 100 dní. Slovenskí športovci majú blízko k historickému zápisu

Otvárací ceremoniál Paralympijských hier v Tokiu 2020.
Otvárací ceremoniál Paralympijských hier v Tokiu 2020. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. nov 2025 o 15:38
Slovensko môže mať po prvýkrát zastúpenie vo všetkých športoch.

Do začiatku zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. marca - 15. marca 2026) zostáva 100 dní. Slovensko je blízko k tomu, aby historicky prvýkrát malo zastúpenie vo všetkých športoch.

Parahokejistom sa prednedávnom podarilo spečatiť druhú účasť na paralympijskom turnaji, miestenku si vybojovali na kvalifikačnom podujatí v nórskom Jessheime.

V Miláne na nich čaká v základnej skupine Kanada, Česko a Japonsko, následne sú na programe súboje o umiestnenie.

Pre curlerov na vozíku to bude štvrtá účasť na ZPH, v Pekingu 2022 obsadili štvrtú priečku. Medailové želiezka budú tradične medzi paraalpskými lyžiarmi, vrátane držiteľky zlata z 2022 Alexandry Rexovej.

V parasnoubordingu sa predstaví Adam Krupa. Do paraseverského lyžovania sa vracia slovenské zastúpenie v podobe Alexa Lajtmana. Talentovaný reprezentant môže skompletizovať účasť Slovenska vo všetkých športoch, ak dostane v biatlone tzv. bipartitnú kartu.

Finálna nominácia Slovenska na zimné paralympijské hry 2026 bude známa najneskôr 20. februára.

„Projekt bude komplikovaný najmä z hľadiska rozloženia športovísk v troch oblastiach – Miláno, Val di Fiemme a Cortina. Sú vo veľkých vzdialenostiach od seba a presuny by trvali 8 až 11 hodín.

Preto sa ani nepočíta s účasťou športovcov v iných zónach, kde by mohli prísť podporiť svojich kolegov ako v minulosti. Práve v poslednom stredisku budeme mať gro našich športov, v Miláne sa nás týka len parahokej,“ vyjadril sa vedúci štábu ZPH 2026 Tomáš Varga pre oficiálnu webstránku Slovenského paralympijského výboru.

