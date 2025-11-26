Do začiatku hier zostáva 100 dní. Slovenskí športovci majú blízko k historickému zápisu

Do začiatku zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. marca - 15. marca 2026) zostáva 100 dní. Slovensko je blízko k tomu, aby historicky prvýkrát malo zastúpenie vo všetkých športoch.
Parahokejistom sa prednedávnom podarilo spečatiť druhú účasť na paralympijskom turnaji, miestenku si vybojovali na kvalifikačnom podujatí v nórskom Jessheime.
V Miláne na nich čaká v základnej skupine Kanada, Česko a Japonsko, následne sú na programe súboje o umiestnenie.
Pre curlerov na vozíku to bude štvrtá účasť na ZPH, v Pekingu 2022 obsadili štvrtú priečku. Medailové želiezka budú tradične medzi paraalpskými lyžiarmi, vrátane držiteľky zlata z 2022 Alexandry Rexovej.
V parasnoubordingu sa predstaví Adam Krupa. Do paraseverského lyžovania sa vracia slovenské zastúpenie v podobe Alexa Lajtmana. Talentovaný reprezentant môže skompletizovať účasť Slovenska vo všetkých športoch, ak dostane v biatlone tzv. bipartitnú kartu.
Finálna nominácia Slovenska na zimné paralympijské hry 2026 bude známa najneskôr 20. februára.
„Projekt bude komplikovaný najmä z hľadiska rozloženia športovísk v troch oblastiach – Miláno, Val di Fiemme a Cortina. Sú vo veľkých vzdialenostiach od seba a presuny by trvali 8 až 11 hodín.
Preto sa ani nepočíta s účasťou športovcov v iných zónach, kde by mohli prísť podporiť svojich kolegov ako v minulosti. Práve v poslednom stredisku budeme mať gro našich športov, v Miláne sa nás týka len parahokej,“ vyjadril sa vedúci štábu ZPH 2026 Tomáš Varga pre oficiálnu webstránku Slovenského paralympijského výboru.