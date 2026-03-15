Jedna žena, tri medaily. Slovensko v celkovej bilancii však skončilo hlboko

Slovenská paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová. (Autor: TASR)
TASR|15. mar 2026 o 19:41
Suverénnym víťazom sa stala Čína.

Historicky najpočetnejšia výprava Slovenska si na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo vybojovala tri bronzové kovy a v medailovej bilancii sa umiestnila na 26. mieste.

Suverénnym lídrom v počte medailí bola Čína, na najvyššom stupienku sa jej zástupcovia ocitli 15-krát a celkovo nazbierali 44 cenných kokov (15-13-16).

Slovensku priala zjazdovka v Tofane, kde rozšírila svoju medailovú zbierku zo ZPH paraalpská lyžiarka Alexandra Rexová.

Dvadsaťročná reprezentantka získala bronz v zjazde, super-G a slalome, čím navýšila počet celkových cenných kovov zo ZPH na číslo päť.

V historických tabuľkách jej patrí štvrtá pozícia s bilanciou jedno zlato (super-G na ZPH 2022) a štyrikrát bronz (slalom na ZPH 2022, ZPH 2026 - zjazd, super-G a slalom).

V dvoch disciplínach - obrovský slalom a superkombinácia zaknihovala na ZPH 2026 štvrté miesto.

Na druhej pozícii sa umiestnili USA (13-5-6) s 24 medailami, tretie bolo Rusko (8-1-3) s 12 cennými kovmi.

Najúspešnejším športovcom ZPH 2026 sa stal rakúska paraalpská lyžiarka Veronika Aignerová so ziskom štyroch zlatých a jednej striebornej medaily.

Spomedzi mužov skončil najvyššie domáci zástupca v paraalpskom lyžovaní Giacomo Bertagnolli, na svojom konte mal dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú medailu.

V Miláne a Cortine d'Ampezzo získalo cenný kov rekordných 27 krajín, celkovo sa medailová zbierka rozdávala v 79 disciplínach.

Slovensko malo na ZPH 2026 premiérovo zastúpenie vo všetkých športoch, prvýkrát po 20 rokoch však nevystúpilo na najvyšší stupienok.

Konečná medailová bilancia na ZPH 2026

Poradie

Krajina

Zlato

Striebro

Bronz

Celkovo

1.

Čína

18

12

11

41

2.

USA

13

5

6

24

3.

Rusko

8

1

3

12

4.

Taliansko

7

7

2

16

5.

Rakúsko

7

2

4

13

6.

Francúzsko

4

4

4

12

7.

Ukrajina

3

8

8

19

8.

Kanada

3

4

8

15

9.

Holandsko

3

3

1

7

10.

Švédsko

3

0

4

7

11.

Nemecko

2

6

9

17

12.

Nórsko

2

4

2

8

13.

Kórejská republika

2

4

1

7

14.

Švajčiarsko

2

2

2

6

15.

Španielsko

2

1

1

4

16.

Česko

1

4

1

6

17

Bielorusko

1

1

0

2

18

Kazachstan

1

0

1

2

19.

Japonsko

0

3

1

4

20

Fínsko

0

2

0

2

21.

Austrália

0

1

1

2

21.

Poľsko

0

1

1

2

23.

Brazília

0

1

0

1

23.

Veľká Británia

0

1

0

1

23.

Nový Zéland

0

1

0

2

26.

Slovensko

0

0

3

3

27.

Lotyšsko

0

0

1

1

