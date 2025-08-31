Parahokejistky chválili atmosféru na MS. Tím so Slovenkami priznáva mierne sklamanie

DOLNÝ KUBÍN. Majstrovstvá sveta v parahokeji žien v Dolnom Kubíne vyvrcholili v nedeľu finálovým súbojom USA a Kanady. Práve tieto dva tímy boli najväčšími papierovými favoritkami.
Na šampionáte sa ale predstavil takisto Výber sveta, ktorý mal aj slovenské zastúpenie - obrankyňu Emu Máriu Šimákovú a útočníčku Michaelu Hozákovú.
Šesť účastníkov bolo rozdelených do dvoch skupín po tri družstvá.
V „áčku“ dominovali USA pred Nórskom a Austráliou, v B-skupine bola dominantná Kanada, za sebou nechala Veľkú Britániu aj Výber sveta.
Medzinárodne zložený tím mal ambíciu dostať sa medzi kvarteto najlepších, lenže v priamom súboji proti Britkám prehral tesne 1:2.
Na záver prišla v sobotu jasná výhra nad Austráliou (9:0) a konečné piate miesto.
„Rozhodne sme chceli byť umiestnené vyššie, ale je krásny pocit vyhrať aspoň záverečný zápas. Hádam to budúci rok bude lepšie. Sme spokojné s výkonom proti Austrálii, ale bohužiaľ, to takto vyšlo až v poslednom zápase.
Nevadí, zohrali sme sa a budúci rok bude lepší. Zápas mi chutil, snažila som sa rozdávať prihrávky a som rada, že nám to tak popadalo,“ povedala v tlačovej správe Hozáková, ktorá v spomínanom súboji zaznamenala až štyri asistencie.
„Zápas proti Austrálii nám vyšiel. Nad radosťou trochu prevláda únava, ale určite sa z toho tešíme, že sa nám podarilo uzavrieť majstrovstvá sveta víťazne. Veľmi sa mi páčila atmosféra na tribúnach, je to jedna z vecí, ktorá nás poháňala ďalej, chceli sme dať do toho všetko.
Výhra bola ideálna bodka za turnajom, tento zápas sa nám naozaj vydaril, ale chceli sme hrať v semifinále, čiže to nás stále mrzí. Pre mňa to bola úplne nová skúsenosť, no išlo mi to celkom dobre. Som na seba hrdá,“ vyjadrila sa Šimáková.
Výber sveta bol novozložený tím. Prvýkrát sa hráčky pod vedením českého trénera Jakuba Novotného stretli tri dni pred štartom turnaja.
Okrem dvoch Sloveniek v ňom malo zastúpenie Česko, Lotyšsko, Fínsko, Nemecko, Francúzsko, Japonsko a Južná Kórea.
„Toto bol jeden z dôvodov, prečo som túto ponuku prijal. Bol som zvedavý sám na seba. Niektoré hráčky som videl úplne prvýkrát. Bola to adaptácia z oboch strán. Za mňa to bola dobrá skúsenosť,“ uviedol o výzve Novotný.
„Som veľmi rád za to, ako tento turnaj prebiehal. Či už to bolo smutné, alebo šťastné. Pre všetkých to bola skúsenosť ako reagovať aj na veci, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ako napríklad neuznaný gól proti Veľkej Británii.
Dievčatá počas turnaja vytvorili dobrý zdravý tím, v každom stretnutí bojovali až do konca, aj keď nebol výsledok pozitívny. Veľmi sa mi páčila bojovnosť a odhodlanie,“ dodal český lodivod.