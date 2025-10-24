Paralympijské hry budú bez Rusov aj Bielorusov. Nespĺňajú kvalifikačné kritériá

BONN. Na zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6.-15. marca 2026) sa nepredstaví ani jeden športovec z Ruska či Bieloruska, hoci Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) pred mesiacom zrušil suspendácie a umožnil im štartovať na ZPH 2026.
Ako však informovala agentúra AP, ani jeden paralympijský reprezentant z týchto krajín nesplní stanovené kvalifikačné kritériá.
IPC získal od paralympijských výborov Ruska a Bieloruska potvrdenia, že v praxi sa ani jeden športovec z daných krajín zrejme nekvalifikuje na marcové hry.
Za kvalifikačný proces sú „zodpovedné strešné svetové organizácie v daných športoch, ktoré takisto určujú, či môžu v ich kvalifikačných súťažiach štartovať daní športovci“, dodal IPC.
Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS), Medzinárodná biatlonová únia (IBU) i Svetový curling stále zachovávajú zákaz pre ruských a bieloruských športovcov.
Hoci ruskí reprezentanti sa môžu zúčastňovať na súťažiach v parahokeji, Svetová federácia parahokeja potvrdila, že v „praxi nie je možné, aby sa kvalifikovali na zimné paralympijské hry“. Bielorusko nemá reprezentačný parahokejový tím.
„Postoje FIS, IBU a Svetového curlingu v súčasnosti znamenajú, že športovci a tímy z Bieloruska a Ruska nemôžu súťažiť vo svojich disciplínach, čo im znemožňuje kvalifikovať sa na zimné paralympijské hry 2026 v Miláne v Cortine,“ uviedol vo vyhlásení prezident IPC Andrew Parsons.