Slovenskí parahokejisti sa vrátili späť na víťaznú vlnu, severského súpera tesne zdolali

Kvalifikačný turnaj ZPH 2026
Slovensko - Švédsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly: 2. Ligda, 31. Večerek - 20. Lopez
JESSHEIM. Parahokejisti Slovenska zvíťazili v nórskom Jessheime na kvalifikačnom turnaji o účasť na zimných paralympijských hrách 2026 nad Švédskom 2:1.
O víťazný gól slovenského výberu sa postaral Miloš Večerek.
Výber trénera Ivana Hricka má po troch odohraných zápasoch na konte dve víťazstvá a jednu prehru.
VIDEO: Záznam zápasu Slovensko - Švédsko
Ďalším súperom Slovákov bude v nedeľu 9. novembra o 19.00 h Nórsko. Miestenku na podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo si na turnaji vybojujú dva najlepšie tímy.
Program Slovenska:
nedeľa 9. novembra 19:00 Nórsko – Slovensko
pondelok 10. novembra 15:30 Slovensko – Kórejská republika