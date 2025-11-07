Slovenskí parahokejisti sa vrátili späť na víťaznú vlnu, severského súpera tesne zdolali

Slovenskí reprezentanti na MS v parahokeji 2024.
Slovenskí reprezentanti na MS v parahokeji 2024. (Autor: Facebook Slovenský paralympijský výbor)
Po troch odohraných zápasoch majú na konte dve víťazstvá a jednu prehru.

Kvalifikačný turnaj ZPH 2026

Slovensko - Švédsko 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 2. Ligda, 31. Večerek - 20. Lopez

JESSHEIM. Parahokejisti Slovenska zvíťazili v nórskom Jessheime na kvalifikačnom turnaji o účasť na zimných paralympijských hrách 2026 nad Švédskom 2:1.

O víťazný gól slovenského výberu sa postaral Miloš Večerek.

Výber trénera Ivana Hricka má po troch odohraných zápasoch na konte dve víťazstvá a jednu prehru.

VIDEO: Záznam zápasu Slovensko - Švédsko

Ďalším súperom Slovákov bude v nedeľu 9. novembra o 19.00 h Nórsko. Miestenku na podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo si na turnaji vybojujú dva najlepšie tímy.

Program Slovenska:

nedeľa 9. novembra 19:00 Nórsko – Slovensko

pondelok 10. novembra 15:30 Slovensko – Kórejská republika

Paralympijské

