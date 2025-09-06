Nepríjemná správa pre PSG aj národný tím. Kandidát na Zlatú loptu sa opäť zranil

PARÍŽ. Francúzski futbaloví reprezentanti Desire Doue a Ousmane Dembélé sa zranili v piatkovom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Ukrajine (2:0).
Parížu St. Germain tak budú v najbližších zápasoch chýbať.
Dembélé si pre svalové zranenie nezahrá 4-6 týždňov, vynechá aj úvod novej sezóny Ligy majstrov, v ktorej čaká PSG obhajoba ušatej trofeje.
„Ousmane nemal pred zápasom žiadne zdravotné problémy. Ak by bol zranený, určite by som ho neposlal na ihrisko," reagoval Didier Deschamps, ktorý bol kritizovaný za to, že postavil Dembélého, hoci nebol stopercentne fit.