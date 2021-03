Šatan má prvú posilu. A do tímu berie aj 17-ročných mladíkov

Realizačný tím reprezentácie rozšíri Oto Haščák, ktorý pracuje osemnásť rokov ako skaut pre kluby NHL – teraz je už dvanásty rok zamestnancom New York Rangers.

BRATISLAVA. Prvú posilu získala slovenská hokejová reprezentácia ešte pred oznámením úvodnej nominácie do prípravy na blížiace sa majstrovstvá sveta.

„Keď som pricestoval, bolo na mňa veľmi zima, oproti Floride to bola veľká zmena. Ale už sa otepľuje a je pekné byť späť,“ vravel.

„Som rád, že napriek povinnostiam v New York Rangers je Oto ochotný nám pomôcť. Teším sa na spoluprácu a ďalší hokejový rozum a skúsenosti, ktoré prinesie,“ doplnil Šatan.

Haščák mal prísť k reprezentácii už vlani, pre pandémiu sa to posunulo o rok.

Potom už príde na rad cesta do Lotyšska, dejiska šampionátu, a povinné testovacie a karanténne procedúry. Prvý zápas na turnaji čaká Slovákov 21. mája proti Bielorusku.

Súpermi Slovenska budú dvakrát Lotyšsko a Nemecko. Po párdňovej pauze bude nasledovať ďalší kemp opäť so štyrmi zápasmi – dvoma proti Rakúsku i Česku.

Vedenie tímu kalkuluje aj s tým, že tento rok sa z elitnej kategórie nevypadáva, keďže pre pandémiu sa neuskutočnia šampionáty nižších divízií.

„Musíme sa trošku pozerať aj na to, kto bude reprezentovať o rok, dva, tri,“ naznačil Haščák.

Reč je pritom o mladíkoch, ktorí majú aj výrazne menej ako dvadsať rokov.

„Jednoznačne číslom jeden pre mňa je Šimon Nemec z Nitry, ktorý bol veľmi dobrý na majstrovstvách sveta dvadsiatok. Druhým obrancom, ktorý hrá kvalitne extraligu v Michalovciach, je Dávid Mudrák. A na šampionáte dvadsiatok ma veľmi zaujal aj Juraj Slafkovský. Je síce veľmi mladý, ale fyzicky pripravený na mužský hokej,“ vymenoval Haščák.

Nemec i Slafkovský pritom majú len čerstvo sedemnásť rokov.

Hráči z NHL pôjdu priamo do Rigy

Už dopredu je jasné, že do prípravy sa nezapojí žiadny hráč z NHL, základná časť zámorskej súťaže sa totiž skončí až po poslednom prípravnom zápase. Posily z NHL by tak cestovali až priamo do Rigy.