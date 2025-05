Radivojevič: MS na Slovensku patria k najlepším. V Štokholme a Herningu to nebola hitparáda

BRATISLAVA. Slovensko bude tretíkrát v histórii hostiť MS v hokeji. Prečítajte si reakcie hokejových osobností k prideleniu svetového šampionátu v roku 2029:

Branko Radivojevič, bývalý reprezentant, držiteľ striebornej a bronzovej medaily z MS: „Myslím si, že je to dobrá správa pre všetkých Slovákov. Vždy, keď u nás boli majstrovstvá sveta, tak to bolo špeciálne. Môžeme vidieť, že v Štokholme aj v Herningu to nebola žiadna hitparáda návštevnosti, možno okrem domácich zápasov. Ukazuje sa, že keď sú šampionáty na Slovensku, v Česku či Lotyšsku, tak patria k tým najlepším, čo sa týka atmosféry aj návštevnosti.“