Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola baráže o Tipos extraligu medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom.



Žilina je tesne pred druhým neúspechom po sebe. Minulý rok neprešla cez Spišskú Novú Ves, a tak sa jej návrat do extraligy posunul. Teraz si boli Vlci vedomí, že budú čeliť nepopulárnej baráži, v ktorej sa im nedarí. V nedeľu majú poslednú šancu ešte nejakým spôsobom do týchto súbojov prehovoriť. Inak ostanú prvoligoví aj v nasledujúcom ročníku.



Liptovský Mikuláš sa herne prebral a asi mu k tomu pomohli prípravné duely s Breznom a Kladnom. Posledný tím extraligovej sezóny vkročil do baráže zle, ale potom chytil druhý dych. Svoju silu predviedol v piatkovom zápase, keď otočil z 1:2 na 3:2 a vybojoval si tak mečbal. Sme zvedaví, koľkokrát si ho nechá oddialiť.