1.Julia Simonová (FRA)2.Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +53.Lou Jeanmonnotová (FRA) +414.Sophie Chauveauová (FRA) +445.Baiba Bendiková (LAT) +476.Franziska Preussová (GER) +1:057.Lisa Vittozziová (ITA) +1:068.Hanna Öbergová (SWE) +1:079.Elvira Öbergová (SWE) +1:0910.Dorothea Wiererová (ITA) +1:1911.Anna Gandlerová (AUT) +1:1912.Chrystyna Dmytrenková (UKR) +1:2613.Tamara Steinerová (AUT) +1:3614.Juni Arnekleivová (NOR) +1:3615.Jeanne Richardová (FRA) +1:3716.Natalia Sidorowiczová (POL) +1:4018.Vanessa Voigtová (GER) +1:4319.Irina Petrenková (UKR) +1:4420.Anna Magnussonová (SWE) +1:4521.Julija Džimová (UKR) +1:4822.Ida Lienová (NOR) +1:5023.Joanna Jakielová (POL) +1:5324.Tuuli Tomingasová (EST) +1:5625.Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:5726.Regina Ermitsová (EST) +1:5727.Lotte Lieová (BEL) +1:5928.Sophia Schneiderová (GER) +2:0429.Anastasija Merkušynová (UKR) +2:0630.Darja Virolajnenová (FIN) +2:0931.Lena Repincová (SLO) +2:0933.Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +2:1334.Lisa Theresa Hauserová (AUT) +2:1535.Janina Hettichová-Walzová (GER) +2:1536.Anamarija Lampičová (SLO) +2:1937.Samuela Comolová (ITA) +2:2038.Mona Brorssonová (SWE) +2:2239.Deedra Irwinová (USA) +2:2541.Susan Külmová (EST) +2:2742.Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +2:2843.Galina Višněvská-Šeporenková (KAZ) +2:2944.Polona Klemenčičová (SLO) +2:3245.Michela Carraraová (ITA) +2:3246.Anna Mąková (POL) +2:3247.Suvi Minkkinenová (FIN) +2:3849.Eve Bouvardová (BEL) +2:4250.Elisa Gasparinová (SUI) +2:4251.Anna Juppeová (AUT) +2:4852.Venla Lehtonenová (FIN) +2:4953.Nadia Moserová (CAN) +2:5154.Amy Basergaová (SUI) +2:5355.Maya Cloetensová (BEL) +2:5356.Natalja Kočerginová (LTU) +2:5357.Emily Dicksonová (CAN) +2:5658.Tara Geraghtyová-Moatsová (USA) +2:5859.Noora Kaisa Keränenová (FIN) +2:5960.Lidija Žurauská (LTU) +3:02