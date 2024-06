ONLINE: 2. deň na ME v atletike 2024 dnes LIVE

Petr Meindschmid nastoupí do finále ve skoku do dálky. Tento osmnáctiletý talent české atletiky v kvalifikaci předvedl svůj první skok za osmimetrovou hranici, kterou překonal o jeden centimetr. Naznačil tím, že v budoucnu by mohl patřit skutečně k užší evropské špičce. Postup do finále ve vrhu koulí vybojoval Tomáš Staněk, jenž ale moc velké medailové ambice nejspíš mít nebude, protože jej dlouhodobě trápila třísla a jeho forma tomu, bohužel, odpovídá. Nicméně, v Římě se zatím nepředvádí úplně špičkové výkony, takže nelze Tomáše ani zdaleka odepisovat.



Co se těchto dvou finále týče, hlavními favority jsou v dálce Simon Ehammer, Miltiadis Tentoglou a Mattia Furlani. V kouli pak Leonardo Fabbri, Filip Mihaljevič a Zane Weir (byť tomu se tedy kvalifikace příliš nevydařila a byl rád, že postoupil). Stejně tak je otázkou forma Boba Bertemese.



V průběhu večera vyvrcholí také dvoudenní sedmiboj, který má zatím nejlépe rozjetý Nafissatou Thiamová s Noor Vidtsovou a možná trochu překvapivě Francouzkou Aurianou Lazraw-Khlassovou.



V hodu diskem se pokusí svou druhou medaili na šampionátu vybojovat Nizozemka Jorinde van Klinkenová, stříbrná z vrhu koulí. Hlavní favoritkou je ovšem Chorvatka Sanra Elkasevičová, evropská jednička podle aktuálního žebříčku.



Zatímco závody na 100 metrů mužů, 110m překážek mužů a 100m překážek žen zatím neznají své finálové složení, závod na pět kilometrů mužů ano. Nor Jakob Ingebrigtsen se pokusí potvrdit svou pozici nejlepšího vytrvalce na dráze. Jelikož se bude jednat o jeho první pětku v sezoně, nemusí být jeho výkon nikterak suverénní a zejména Švýcar Dominic Lobalu by rád norského favorita překvapil.