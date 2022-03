Švédsko



Švédská cesta do finálového souboje o postup na šampionát do Kataru je českým fanouškům dobře známa. Švédové totiž obsadili druhé místo v kvalifikační skupině B za Španělskem. Los je pak svedl do cesty českému týmu. V Solně pak Švédsko ve čtvrtek zvítězilo 1:0 v prodloužení brankou Quaisona. Ve čtvrtečním duelu proti českému týmu postrádal švédský kouč hvězdného Zlatana Ibrahimoviče, který už je pro dnešní souboj s Polskem k dispozici.