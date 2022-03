ONLINE: HK Nitra - HK Poprad dnes (štvrťfinále play off, 2. zápas)

V Nitra aréne sa vo štvrtok odohrá druhé štvrťfinálové stretnutie hokejovej Tipos extraligy medzi Nitrou a Popradom. V prvom stretnutí ťahala Nitra za kratší koniec, kedy prehrala s Popradom 0:4. Kamzíci vstúpili do stretnutia výborne, kedy sa v štvrtej minúte ujali vedenia po góle z hokejky Brejčáka. Svoj náskok Poprad zvýšil v prostrednej časti hry na rozdiel 3 gólov po presných zásahoch Skokana a Bjalončíka. Nitra v tretej tretine nevyužila presilovku o dvoch hráčov a ani ďalšie početné výhody. Poprad svoju presilovku po góle Vandasa využil a tak po prvom stretnutí schádzali domáci hráči z ľadu so sklonenými hlavami. Naopak Kamzíci budú hladní po víťazstve aj v druhom štvrťfinále. Či sa im to podarí alebo Nitra vyrovná stav série sa dozviete aj z nášho prenosu.