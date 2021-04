Michalovce dvakrát viedli. Zápas nezvládli na ľade, ani v hlavách

Prenos

Trenčín s 50% úspechom v Michalovciach a séria za stavu 1:1 bude v utorok pokračovať na štadióne Pavla Demitru. Ďakujem za pozornosť. Dočítania priatelia.

Koniec zápasu.

59:59 Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Ťavoda – 2 min., hrubosť).

Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Okuliar – 2 min., hrubosť).

Ďalšie šarvátky a bude sa vylučovať!

58:00 Prebiehajú posledné dve minúty tretej tretiny.

57:54 Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Louis – 5 min., hrubosť + osobný trest do konca zápasu, hrubosť).

Emócie sa preniesli aj medzi striedačky! Domáci kustód Marek Jenčík sa dostal do slovnej prestrelky s hosťami!

Mark Louis stratil nervy po súboji s Tomášom Bokrošom, zahodil rukavice a pustil sa do neho, hoci Trenčan nejavil záujem o pästnú výmenu, no dostal pár úderov!

57:42 Michalovce hrajú s piatimi hráčmi.

55:58 Trenčín hrá s piatimi hráčmi.

55:42 Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (hráčska lavica Michalovce – 2 min., príliš veľa hráčov na ľade).

Sojčík nerozvlnil sieť opustenej michalovskej bránky!

Ani teraz sa domácim vôbec nedarí podľa predstáv. Michalovce s absolútnym vabankom! Tomáš Tomek na striedačke!

53:58 Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (J. Švec – 2 min., podrazenie).

Trenčín oddychový čas!

51:50 Hra je prerušená. Hostia so zakázaným uvoľnením.

51:16 Korhonen prevzal puk a snažil sa vystreliť. Musel však obchádzať Okuliara a krátko na to už bol vytlačený z vhodnej pozície na strelu.

50:00 Duel sa dostal do poslednej desaťminútovky základného hracieho času. Trenčín vyhráva v Michalovciach 4:2 a je na najlepšej ceste k tomu, aby vyrovnal sériu na 1:1.

49:29 Michalovce dnes doslova trpia na početné výhody, z ktorých v piatok strieľali góly ako na bežiacom páse.

49:11 Trenčín hrá s piatimi hráčmi.

48:04 Erkinjuntti chcel pomôcť Korhonenovi pri mantineli, no Švec pohotovo oslobodil hosťujúcu Duklu.

47:30 McCormack presne zamieril a Regenda pred Valentom výborne sklepával puk. Následne sa domáci hokejista dostal do konfliktu s Fínom Jalasvaarom.

47:11 Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Ackered – 2 min., sekanie).

46:42 Trenčín drží puk na hokejke. Pre neho bude dôležité, aby si kontroloval výsledok.

Trenčín dal gól!

Videorozhodca Vladimír Martinko potvrdil to, čo sme veľmi dobre a správne videli. SAMUEL KRAJČ dostal puk do michalovskej brány. Puk sa však šikovne odrazil od spodnej siete smerom von. Bez asistencie.

Zvláštna situácia a Samuel Krajč prestrelil Tomeka! Nebolo to však jasne čitateľné, ale videorozhodca nám to skontroluje!

42:27 Louis vytiahol puk spod Kukuču, ale zahral nedovolene. Teraz mu to však prešlo a do tretice neodišiel zohrievať trestnú lavicu.

42:06 Skvelá akcia, ktorú vyprodukovali Zemplínčania. Regenda napriek tiesneniu dokázal výborne hodiť puk do jazdy Galambošovi, ktorý to síce mal na dlhšiu hokejku, ale dotkol sa ho. Valent opäť s posunutou svätyňou.

41:48 Vo vlastnej bránke skončili Valent aj Paukovček. Tú je potrebné vrátiť do svojho postavenia.

41:19 Mihálik nemal potrebnú rýchlosť a už bol stíhaný protihráčom. Preto musel len nahadzovať do útočného pásma.

40:58 Trenčín hrá s piatimi hráčmi.

40:42 Východniari to v tejto chvíli vylepšili. McCormack ohrozil Valenta a Regenda chcel byť tradične dôrazný a nebezpečný, ale Starosta mu to nedovolil.

40:24 Michalovské snahy o usadenie sa v pásme sú zbytočné. Aspoň teraz.

40:01 Začala sa tretia tretina.

Tretia tretina sa začne o 19:56.

Zatiaľ je spokojnosť na strane Trenčína, ale rozhodne o ničom nie je rozhodnuté. Domáce líšky dnes sú jalové v presilovkách. Do tretej časti pôjdu ešte v presile o jedného hráča v trvaní 58 sekúnd.

40:00 Druhá tretina sa skončila.

39:19 Jozef Švec dostatočne sledoval prihrávky súpera. Pri prvej možnej príležitosti odstrelil puk von z tretiny.

39:00 Prebieha posledná minúta druhej tretiny.

38:58 Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Okuliar – 2 min., hákovanie).

37:34 Trenčín hrá s piatimi hráčmi.

37:16 Korhonen mal smolu v tom, že perfektnú prihrávku Lalancetteho nepretavil na presný zásah, pretože zakončoval z pravej strany, ale hokejku drží na ľavú stranu.

Obrovská chyba Trenčanov! Takáč bol však k súperovi "benevolentný" a Valenta neprepálil!

35:34 Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Krajč – 2 min., nedovolené bránenie).

34:59 Prvá formácia Michaloviec urobila prievan v predbránkovom priestore. K dokonalosti chýbal už iba gól na 3:3.

Trenčín dal gól!

BRANISLAV REHUŠ našiel recept na Tomeka a svoju Duklu posunul do vedenia o jeden gól. Zemplínčania doplácajú na slabšiu disciplínu. Asistencia: Janne Kettunen.

33:54 Michalovčania mali šťastie, pretože strela nesadla Kukučovi.

32:51 Ackered chcel dobre vystreliť, ale puk zastavil neúmyselne jeden z jeho spoluhráčov.

31:59 Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Louis – 2 min., sekanie).

Trenčín dal gól!

Len čo som dokončil myšlienku, OLIVER OKULIAR dostal puk za Tomeka. V tomto okamihu už nemohol nič urobiť. Asistencia: Lukáš Paukovček.

29:42 Michalovčania narúšajú rozohrávku Trenčanov a držia hostí čo najďalej od Tomeka.

28:44 Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Erkinjuntti – 2 min., hákovanie).

28:30 Korhonen si nakorčuľoval do dobrej pozície na zakončenie. Spoza pravého kruhu mu strelu zablokoval Jalasvaara.

27:48 Mihálikova bomba neprešla na trenčiansku bránu.

27:27 Michalovce hrajú s piatimi hráčmi.

26:53 Andrej Kukuča v obrovskej rýchlosti smeroval ku Tomekovi a snažil sa ho prepáliť z ťažkého uhla. Nevyšlo mu to.

26:20 Michalovce si však ihneď našli cestu von a dokázali sa oslobodiť.

25:54 Okuliar potiahol puk smerom k útočnému pásmu a posunul ho Sádeckému. Trenčianska Dukla uzatvorila pásmo.

25:27 Vylúčenie v tíme HK Dukla Ingema Michalovce (Louis – 2 min., sekanie).

25:08 Bartánus výbornú prihrávku adresoval Regendovi. Tomu sa nepodarilo žiadnym spôsobom trafiť puk.

23:13 ONLINE: Dukla Michalovce - Dukla Trenčín (play off, 2. zápas, dnes LIVE) | Sportnet.sk Dukla Michalovce dala gól!

TOMÁŠ TÖRÖK z medzi kruhov prekonáva trenčianskeho brankára Valenta. Asistencie: Mathias Lehtonen a Ján Ťavoda.

22:47 Starosta zobral puk Törökovi. Situáciu upokojil spoločne s Ackeredom.

22:10 Trenčín hrá s piatimi hráčmi.

21:31 Marek Bartánus rozdával tvrdé strely včera aj dnes. Valent sa však včas presúval a betónmi vyrazil puk do bezpečia.

21:00 McCormack fantasticky zakončil a Valent si lapačkou pristavil puk. Michalovčania sa k dorážke nedostali.

20:36 Trenčania zastavili útočnú akciu Zemplínčanov a vyhodili puk cez všetky čiary.

20:10 Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Paukovček – 2 min., napadnutie).

20:01 Začala sa druhá tretina.

Druhá tretina sa začne o 19:03.

Úvodná tretina bola veľmi dlhá a menej zaujímavá ako v piatok. Michalovce si dali pozor, aby nezopakovalo šialenstvo, keď hladko prehrávali. Dnes je všetko otvorené.

20:00 Prvá tretina sa skončila.

19:00 Prebieha posledná minúta prvej tretiny.

18:09 Valent sa naťahoval za prudkým pukom z hokejky McCormacka. K zákroku trenčianskeho gólmana neprišlo. Puk sa ocitol mimo brány.

17:40 Dnes sa aktéri veľmi dobre bránia a ani neprichádza tak veľa šancí či nebezpečných situácii ako včera.

15:52 Šedivý v spolupráci s Lalancettem. Výsledkom bola presná prihrávka na Erkinjunttiho. Po jeho strele sa ozval iba zadný mantinel.

14:25 Trenčín hrá s piatimi hráčmi.

Takáč takmer prekvapil Valenta z pravej strany!

13:25 Brankár Tomek drží puk pre spoluhráčov. Michalovce stratili minútu z trestu Bokroša. Valent do týchto chvíľ nezasahoval.

12:49 Michalovciam sa ani po druhýkrát nepodarilo preraziť si cestu do útočného pásma.

12:35 Hostia získali buk na vhadzovaní a hneď sa oslobodili.

12:25 Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Bokroš – 2 min., napadnutie oblasti hlavy a krku + 10 min. osobný trest, napadnutie oblasti hlavy a krku).

11:55 Berisha bol dlhý čas otočený chrbtom a po spracovaní puku ho posielal z otočky, ale nemieril presne.

10:55 Rehuš si nedokázal poradiť za michalovskou bránou s Bartánusom, ale ešte sa Trenčín drží v pásme.

Boris Sádecký mal putovať na trestnú lavicu! Rozhodca Goga sa poradil s kolegom Snášelom a trest odvolal!

10:00 Úvodnú polovicu prvej tretiny máme za sebou. V Michalovciach je zatiaľ nerozhodný stav 1:1.

09:20 Jozef Švec pretlačil tesne pred bránkou McCormacka a zamestnal Tomeka, ktorý zastavil puk telom. Prerušená hra.

07:56 Mašlonka prudko vypálil, ale ponad Valentovu bránu.

07:33 V súboji Bokroša a Erkinjunttiho sa stretli hokejky a puk vyletel za plexisklo.

07:14 Erkinjuntti netradične z modrej čiary zamieril presne a jeho krajan pred Valentom Korhonen chcel ešte ísť do teču. Trenčiansky brankár bol rýchlejší a uchmatol puk v lapačke.

06:37 Sádecký atakoval Ťavodu, ktorému sa puk zamotal medzi nohami. Útočník Trenčína však toto zaváhanie nevyužil.

05:53 Berisha svojimi šikovnými rukami sa prekľučkoval do uvoľnenia a švihom sa snažil zasiahnuť bránku súpera. Išlo to vedľa.

05:34 Šprintérsky súboj medzi Mašlonkom a Ackeredom bol ukončený hvizdom rozhodcu, pretože došlo k icingu. Vhadzovanie v pásme hosťujúcej Dukly.

05:00 McCormack podišiel bližšie k mantinelu od modrej čiary, ale Sojčík ho cez neho poslal do stredného pásma.

04:05 Tomáš Tomek rýchlou rozohrávkou vyslal dopredu Töröka. Domáci útočník mal proti sebe dvoch Trenčanov a riešil to strelou spoza nich. Trafil vedľa ľavej žrde Valentovej bránky.

03:30 Bartánus zabral v strednom pásme a získal puk do svojej moce. Dával ho bekhendom na Mudráka, ktorý ho však nezachytil.

03:01 Regenda výborne vystrelil, ale takisto skvelo zasahoval pravým betónom Valent.

Trenčín dal gól!

MAREK VALACH usmernil puk pomedzi Tomekove betóny.

Gól neplatil, ale ide trestné strieľanie Trenčína! Marek Valach bude exekútorom!

Trenčín bol krôčik od vyrovnávajúceho gólu! Kukuča nachytal na hruškách Tomeka a puk ostal stáť na bránkovej čiare! Rozhodcovia si to ešte išli overiť k videorozhodcovi!

Dukla Michalovce dala gól!

Dnes je to iný scenár ako včera a Michalovce otvárajú gólový účet. JORDAN HICKMOTT tečoval puk z hokejky Louisa. Asistencie: Tomáš Török a Mark Louis.

01:35 V michalovskej obrane nastal menší chaos. Berisha sa ho pokúsil ukončiť úspešným streleckým pokusom, ale Tomek zasahovať nemusel.

01:08 Bartánus korčuľoval dozadu na pomoc obrancom. Pri mantineli odobral puk Kukučovi a následne sa zrodilo zakázané uvoľnenie aj na domácej strane.

00:40 Tomáš Starosta z vlastnej polovice nachádzal na útočnej modrej čiare Kukuču. Ten nezachytil prudkú prihrávku a je to zakázané uvoľnenie.

00:20 Korhonen nemal ďaleko od zakončenia po bekhendovej prihrávke Lalancetteho, ale Paukovček mu včas do toho vložil hokejku.

00:01 Stretnutie sa práve začalo.

Úvodné zostavy:



HK Dukla Ingema Michalovce: Tomek – Mihálik (C), Mudrák, Šedivý, McCormack, Ťavoda, Louis, Chalupa – Erkinjuntti, Lalancette, Korhonen – Mašlonka, Suja, Takáč – Bartánus, Galamboš, Regenda – Hickmott, Lehtonen, Török – Lačný.



Dukla Trenčín: Valent – Ackered, Lemcke, Starosta (C), Bokroš, Jalasvara, Ilenčík, Rajnoha – Sojčík, Paukovček, Sádecký – Okuliar, B. Rehuš, Kukuča – Kettunen, J. Švec, Berisha – Beták, M. Valach, Krajč – Ferenyi.



Rozhodca: Snášel, Goga – Šoltés, Kacej..

Príjemný dobrý deň zo Zemplína, štvrťfinálová séria play-off Tipos extraligy medzi Michalovcami a Trenčínom pokračuje druhým zápasom.



HK Dukla Ingema Michalovce



Domáce líšky na Veľký piatok predviedli málo vídaný obrat. V prvej tretine otváracieho duelu série s Trenčínom absolútne explodovali. Brankár Tomek inkasoval štyri góly a z hry odstúpil. V kabíne musela prebehnúť poriadne ostrá diskusia, pretože zemplínska Dukla sa vrátila ako vymenená a začala strieľať dôležité góly. Víťazný zásah zaknihoval Marek Bartánus a východniari dokráčali k výhre 5:4.



HK Dukla Trenčín



Trenčania sami nechceli veriť tomu, čo sa vlastne stalo. Zrejme to netuší nikto. Zdalo sa, že je po úvodnej dvadsaťminútovke "vymaľované". Tréner Ján Pardavý uviedol, že mužstvo zasiahol totálny kolaps a sám tomu nerozumie, hoci do istej miery priznal, že sa pod to podpísala nedisciplinovanosť. Vojaci mali určite bezsennú noc na Zemplíne a uvidíme, akým spôsobom začnú druhé meranie síl po dvadsiatich štyroch hodinách.