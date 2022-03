Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní zápasu 5.kola štvrťfinále play-off medzi Michalovcami a Košicami.



Michalovce zo svojho krku jeden nôž zhodili, no majú na sebe ďalší. Dukla zabrala vo štvrtom dueli série v Steel aréne, kde zotrela Oceliarov 6:2. V opačnom prípade by už mali Zemplínčania dovolenky. O dôležitosti dnešného súboja nemusíme písať.



Košice sa už možno videli v semifinále, ale presvedčili sa, že musia bojovať do posledného klaksónu. Tímom značne otriasol kuriózny presný zásah Saucermana od útočiacej modrej čiary do vlastnej bránky pri avizovanom vylúčení. Žiaľ, v play-off sa stávajú aj takéto veci. Osemnásobný slovenský majster je stále vo veľkej výhode, ale jednoznačne si nemôže dovoliť hazardovať so sériou.



Výsledky štvrťfinále play-off 2022:



Michalovce – Košice 1:4

Michalovce – Košice 1:3

Košice – Michalovce 2:1pp

Košice – Michalovce 2:6