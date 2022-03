Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní 2. kola štvrťfinále play-off Tipos extraligy medzi Michalovcami a Košicami



Michalovce prehrávajú v sérii 0:1. Svojou taktikou neuspeli. Košický súper ju mal prečítanú a vyťažil z nej maximum. Jediným strelcom Dukly v play-off je nateraz útočník Marek Mašlonka. Po klaksóne nervy rupli Andrejovi Kukučovi, ktorý sa pobil so Snuggerudom a po jednej dobre mierenej rane odchádzal so zakrvaveným nosom. Bude to ešte boj na ostrie noža.



Košice výborne scelil nový tréner Dan Ceman a prakticky okamžite sa prejavili tímové výsledky. Oceliari aj s pripočítaním konca základnej časti majú peknú päťzápasovú víťaznú sériu. Štyri góly na ľade východniarskeho protivníka musia tešiť. Úvodný krok v sérii majú teda úspešne za sebou.