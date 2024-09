Futbalové prestupy ONLINE: Al-Ittihad nakupoval v Ajaxe aj PSG (utorok, 3. september)

"Steven a Ajax sa netajili tým, že ak by prišla dobrá ponuka zo zahraničia, prestúpil by. To sa teraz stalo, čím klub získal potrebnú finančnú flexibilitu, aby mohol v krátkom čase priniesť vhodnú náhradu," uviedol technický riaditeľ Ajaxu Alex Kroes. Bergwijn vyhral s PSV Eindhoven trikrát holandskú Eredivisie, za národný tím odohral dovedna 35 zápasov, v ktorých strelil osem gólov.

Osimhen si vydupal odchod z SSC

11:38 Nigérijský futbalista Victor Osimhen zamieril z SSC Neapol na ročné hosťovanie do Galatasarayu Istanbul.

Dvadsaťpäťročný kanonier s trhovou hodnotou 100 miliónov eur bol v závere prestupového obdobia blízko k trvalému prestupu, no všetky dohody so záujemcami o jeho služby stroskotali.

Osimhena chceli získať Paríž Saint-Germain, FC Chelsea a v posledných hodinách prestupového okna najmä saudskoarabské Al-Ahli, ktoré ponúkalo 80 miliónov eur za útočníka, ktorý patrí podľa špecializovaného portálu transfermarkt.com medzi 20 najhodnotnejších hráčov na svete.

Galatasaray bude podľa renomovaného insidera Fabrizia Romana platiť 90-percent platu hráča. Dohoda platí do konca júna budúceho roka a jej súčasťou nie je žiadna opcia na trvalý prestup.

Osimhen už pristál v Istanbule, kde absolvuje zdravotnú prehliadku. V drese úradujúceho tureckého šampióna si zahrá ligovú fázu Európskej ligy.

Africký futbalista roka 2023 nastrieľal 15 gólov v uplynulej sezóne Serie A, ročník predtým prispel "Partenopei" k zisku majstrovského titulu a s 26 presnými zásahmi sa stal najlepším strelcom súťaže. Informovala o tom agentúra DPA.

Jankto poprel záujem Slovana

9:38 Český futbalista Jakub Jankto poprel špekulácie o jeho prestupe do ŠK Slovan Bratislava. Dvadsaťosemročný záložník aktuálne pôsobí v talianskom Cagliari.

O prestupe informoval ako prvý športový redaktor STVR Tomáš Kotlárik na sociálnej sieti X.

„Som stále v Taliansku a doteraz som prestup do Slovana Bratislava neriešil. Ani mi nikto nevolal,“ reagoval futbalista pre český web infotbal.cz.

Prestup k úradujúcemu slovenskému majstrovi však definitívne nevylúčil.

Janktovi končí zmluva v Cagliari už budúci rok a sám klub mu dal povolenie, aby si hľadal nové pôsobisko.

K situácii sa vyjadril aj riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v Slovane Bratislava Róbert Vittek.

"Veľa času na posilnenie nie je. Musíme mať všetko uzavreté v utorok. Stalo sa to, že kluby hráčov, o ktorých máme záujem, to trochu zneužívajú. Pýtajú dvojnásobok až trojnásobok. Ponuky sú na stole a musíme to dotiahnuť. Zároveň to musí byť rozumné, aby sme len niečo neplátali. Ale aby to boli hráči, ktorí nám môžu okamžite pomôcť.

Lovíme v zahraničí aj na slovenskom trhu. Zaujímavý je aj Adrián Kaprálik. Ale môj osobný názor - dva milióny sú prestrelené za slovenského hráča zo slovenskej ligy do nášho mužstva. Keď však bude nejaký hráč za to stáť, tie peniaze investujeme. Keď nie teraz, možno v zime.

Nemyslím si ale, že keď kúpime teraz 4 hráčov za 5 miliónov, že vyhráme nad City alebo Bayernom. Musíme byť viac rozvážni," vysvetlil vo Futbalovom magazíne na STVR.

Ďalšiu možnou posilou sa javí chorvátsky útočník Blaž Kramer, ktorý aktuálne pôsobí v poľskej Legii Varšava. V poslednom ligovom zápase však na súpiske chýbal.