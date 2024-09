Jankto reaguje na špekulácie ohľadom prestupu do Slovana: Nikto sa mi neozval

BRATISLAVA. Český futbalista Jakub Jankto poprel špekulácie o jeho prestupe do ŠK Slovan Bratislava. Dvadsaťosemročný záložník aktuálne pôsobí v talianskom Cagliari.

„Som stále v Taliansku a doteraz som prestup do Slovana Bratislava neriešil. Ani mi nikto nevolal,“ reagoval futbalista pre český web infotbal.cz .

K situácii sa vyjadril aj riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v Slovane Bratislava Róbert Vittek.

"Veľa času na posilnenie nie je. Musíme mať všetko uzavreté v utorok. Stalo sa to, že kluby hráčov, o ktorých máme záujem, to trochu zneužívajú. Pýtajú dvojnásobok až trojnásobok.

Ponuky sú na stole a musíme to dotiahnuť. Zároveň to musí byť rozumné, aby sme len niečo neplátali. Ale aby to boli hráči, ktorí nám môžu okamžite pomôcť.

Lovíme v zahraničí aj na slovenskom trhu. Zaujímavý je aj Adrián Kaprálik. Ale môj osobný názor - dva milióny sú prestrelené za slovenského hráča zo slovenskej ligy do nášho mužstva.

Keď však bude nejaký hráč za to stáť, tie peniaze investujeme. Keď nie teraz, možno v zime.

Nemyslím si ale, že keď kúpime teraz 4 hráčov za 5 miliónov, že vyhráme nad City alebo Bayernom. Musíme byť viac rozvážni," vysvetlil vo Futbalovom magazíne na STVR.