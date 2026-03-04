Katastrofálnu sezónu zachraňuje v pohári. Baník zabojuje o finále, v rozstrele zlyhal Slovák

Fotka zo zápasu FC Hradec Králové - Baník Ostrava.
Fotka zo zápasu FC Hradec Králové - Baník Ostrava. (Autor: Facebook FC HRADEC KRÁLOVÉ)
Z postupu Baníka sa tešili na trávniku slovenskí legionári Matúš Rusnák a Jakub Pira

Český pohár - štvrťfinále

Hradec Králové - Baník Ostrava 0:0 pp, 5:6 na strely z 11 m

/J. Uhrinčať a S. Dancák odohrali celý zápas - M. Rusnák celé stretnutie, J. Pira do 105. min, L. Almási a V. Budinský na lavičke/

Futbalisti Baníka Ostrava sa prebojovali do semifinále Českého pohára. V stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali domáci Hradec Králové 6:5 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase a predĺžení gól nepadol.

Na domácej strane z bieleho bodu uspel slovenský stredopoliar Samuel Dancák, naopak jeho krajan a spoluhráč Jakub Uhrinčať v ôsmej sérii zaváhal, čím rozhodol o úspechu hostí.

Z postupu Baníka sa tešili slovenskí legionári Matúš Rusnák a Jakub Pira, na lavičke náhradníkov boli Viktor Budinský a Ladislav Almási.

Ostrava si tak aspoň čiastočne napravila chuť, keďže v ligovej tabuľke jej patrí predposledné miesto o 4 body pred Duklou Praha.

