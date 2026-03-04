Maguireovi znížili trest za napadnutie a úplatok policajta, chce sa však odvolať

Podmienečný trest pre anglického futbalistu Harryho Maguirea z roku 2020 v súvislosti s bitkou na ostrove Mykonos znížili grécke úrady na 15 mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky.
Stopér Manchestru United od začiatku tvrdí, že je nevinný a plánuje sa opäť odvolať, tentokrát na tamojšom najvyššom súde.
Maguirea uznal súd v auguste 2020 vinným z napadnutia a pokusu o úplatok policajta.
Hráčovi Manchestru United pôvodne súd vymeral 21-mesačný trest. Proti tomuto rozhodnutiu sa 32-ročný Angličan odvolal, po čom mal podľa zákona nasledovať nový proces. Ten pred najnovším verdiktom súdu medzi rokmi 2023 až 2025 štyrikrát odložili.
Podľa portálu BBC Maguireovi právnici odmietli viacero ponúk na finančné vysporiadanie sporu mimosúdnou cestou. Hráč sa na stredajšom pojednávaní nezúčastnil.