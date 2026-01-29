Futbalové prestupy ONLINE: Werner opäť prestupuje a opúšťa Európu (27. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 27. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - štvrtok, 29. január
Werner opúšťa Európu
12:00 Nemecký útočník Timo Werner opúšťa RB Lipsko a prestupuje do San José Earthquakes, ktoré pôsobí v zámorskej MLS.
Lekárska prehliadka v San Jose bola ukončená a jeho zmluva s Lipskom zrušená.
Po narodení prvého dieťaťa sa na začiatku sezóny koncom februára presunie do MLS, uvádza nemecký BILD.