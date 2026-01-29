    Futbalové prestupy ONLINE: Werner opäť prestupuje a opúšťa Európu (27. január)

    Timo Werner.
    Timo Werner. (Autor: SITA/AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|29. jan 2026 o 12:00
    ShareTweet0

    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v utorok 27. januára. Sledujte minútu po minúte.

    Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 27. januára.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - štvrtok, 29. január

    Werner opúšťa Európu

    12:00 Nemecký útočník Timo Werner opúšťa RB Lipsko a prestupuje do San José Earthquakes, ktoré pôsobí v zámorskej MLS.

    Lekárska prehliadka v San Jose bola ukončená a jeho zmluva s Lipskom zrušená.

    Po narodení prvého dieťaťa sa na začiatku sezóny koncom februára presunie do MLS, uvádza nemecký BILD.

    Futbal

    Futbal

    Brankár Benficy Lisabon Anatolij Trubin po góle proti Realu Madrid v Lige majstrov v januári 2026.
    Brankár Benficy Lisabon Anatolij Trubin po góle proti Realu Madrid v Lige majstrov v januári 2026.
    VIDEO: Chladnokrvné penalty aj magické chvíle v závere. V Lige majstrov dali gól piati brankári
    Titanilla Bőd|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Futbalové prestupy ONLINE: Werner opäť prestupuje a opúšťa Európu (27. január)