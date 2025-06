Futbalové prestupy ONLINE: Mallorca ponúkla Greifovi výrazne lepšiu zmluvu (21. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Rokovania s Liverpoolom by mali pokračovať budúci týždeň, pričom Neapol skúma, či by vedel splniť finančné podmienky prestupu aj platové požiadavky hráč

Platovo však stále nedosahuje úroveň, akú mal Predrag Rajković pred odchodom do Saudskej Arábie. Klub teraz čaká, ako sa Greif rozhodne.

12:30 Portugalský futbalový tréner Nuno Espirito Santo sa dohodol s klubom Nottingham Forest na novej trojročnej zmluve s platnosťou do roku 2028.

V sezóne 2024/2025 doviedol tím k 7. miestu v Premier League, ktorým zabezpečil pre klub pôsobenie v pohárovej Európe - prvé od sezóny 1995/1996.

Tím bol počas sezóny blízko postupu do Ligy majstrov, no päť prehier v záverečných ôsmich kolách ho zosunulo v tabuľke. Tím sa pod vedením Santa dostal do semifinále FA Cupu, v ktorom prehral s Manchestrom City.