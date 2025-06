Futbalové prestupy ONLINE: Český klub si uplatnil opciu na hráča Žiliny (14. jún)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehne až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnia MS klubov, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.

Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - sobota, 14. jún

Juventus verí Tudorovi

10:40 Chorvát Igor Tudor nebude hlavným trénerom futbalistov talianskeho Juventusu Turín len v sezóne 2025/2026. So "starou dámou" totiž predĺžil zmluvu až o dva roky, mal by na jej lavičke pôsobiť minimálne do leta 2027. Jeho kontakt obsahuje aj opciu na ročník 2027/2028.

Už v úvode aktuálneho týždňa nový generálny manažér klubu Damien Comolli potvrdil, že Tudor zostáva koučom Juve. Do klubu prišiel v marci a nahradil odvolaného Thiaga Mottu, tím napokon doviedol do budúcosezónnej Ligy majstrov.

Juventus sa snažil získať späť klubovú legendu Antonia Conteho, ktorý priviedol Turínčanov k trom titulom v rokoch 2011 až 2014. Conte sa však rozhodol zostať v Neapole a obhajovať titul, preto sa vedenie Juventusu rozhodlo pokračovať s Tudorom.