Veľká rana pre Manchester United. Gyökeres odmietol prestup ku svojmu bývalému trénerovi

Informoval o tom denník Record Portugal, podľa ktorého zástupcovia hráča oficiálne oznámili United, že Švéd o prestupe do tohto klubu neuvažuje.

BRATISLAVA. Švédsky futbalový útočník Viktor Gyökeres z portugalského Sportingu Lisabon odmietol prestup do anglického veľkoklubu Manchester United.

Zástupcovia organizácie z Old Traffordu dúfali, že sa im podarí získať Gyökeresa za 60 miliónov eur plus 10 miliónov v bonusoch.

Gyökeres prišiel do Sportingu v júli 2023 z Coventry City za 24 miliónov eur. V prebiehajúcej sezóne strelil za portugalský klub a reprezentáciu v 58 zápasoch dovedna 62 gólov a pridal 17 prihrávok.

Zaujímavosťou je, že hráčov agent Hakan Cetinkaya môže údajne získať štedrú odmenu aj v prípade, ak Sporting odmietne ponuku na kúpu Gyökeresa vyššiu ako 60 miliónov eur.

Ako informovalo periodikum Manchester Evening News, podľa zmluvy má v takom prípade nárok na 10 percent z tejto sumy.

Ak by elitný švédsky zakončovateľ napokon prestúpil do Manchestru United, opäť by sa v jednom tíme stretol s trénerom Rúbenom Amorimom.

Ten ho viedol do jesene 2024 v Sportingu, no potom prijal ponuku United a potiahol ho do finále Európskej ligy.