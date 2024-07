Futbalové prestupy ONLINE: Český brankár si v Premier League nezachytá (pondelok, 1. júl)

V plánoch Paris Saint-Germain je Škriniar jedným z viacerých hráčov, ktorí by v prípade dobrého návrhu mohli toto leto odísť.

8:18 Futbalista z Gambie Yankuba Minteh prestúpil z Newcastlu United do Brightonu za sumu presahujúcu 30 miliónov libier.

Hráč prišiel do klubu za 22 miliónov libier, čím sa stal rekordným prestupom v klube. Dvadsaťročný mladík pôsobil v klube na hosťovaní jeho materinským klubom je Chelsea. Omari podpísal zmluvu do júna 2029.

Sieb na hosťovanie do Mainzu

8:15 Nemecký bundesligový klub Mainz získal na hosťovanie Arminda Sieba z Bayernu Mníchov.

Nemekcý futbalista podpísal s veľkoklubom zmluvu do roku 2027, no do Mainzu prichádza na dvojročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.