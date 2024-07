Mikautadze vystrieľal Gruzínsku historický postup, Ajax ho napriek tomu predal

V ňom nováčik ME prehral s favorizovaným Španielskom 1:4. Dvadsaťtriročný útočník bol k pondelku na čele tabuľky strelcov EURO 2024 spoločne so Slovákom Ivanom Schranzom a Nemcom Jamalom Musialom.

Mikautadze sa na európskom šampionáte v Nemecku blysol tromi gólmi a prispel k senzačnému postupu Gruzínska do osemfinále.

Mikautadze prišiel do Ajaxu z FC Metz na začiatku minulej sezóny, no nedokázal si vybojovať stabilné miesto v základnej zostave a v januári sa vrátil do francúzskeho klubu na hosťovanie. V Ligue 1 následne strelil 11 gólov v 17 zápasoch.