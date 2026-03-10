Doživotie za spreneveru a ďalšie podvody. Bývalý prezident je aktuálne na úteku

Bývalý prezident Futbalovej federácie Konžskej republiky (FECOFOOT) Jean-Guy Blaise Mayolas dostal vo svojej krajine trest odňatia slobody na doživotie za spreneveru a ďalšie podvody.
Súd v Brazzaville ho odsúdil in absentia, keďže Mayolas je aktuálne na úteku a na neznámom mieste.
Súd uznal niekdajšieho najvyššieho predstaviteľa konžského futbalu vinného z prania špinavých peňazí, falšovania, používania falšovaných dokladov a sprenevery finančných prostriedkov, ktoré poskytla Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).
Z rovnakých činov odsúdili aj jeho syna Lionela Mayolasa, ktorý je taktiež na úteku. Bývalý generálny sekretár organizácie Badji Mombo Wantete a niekdajší pokladník Raoul Kanda dostali obaja po päť rokov väzenia za spolupáchateľstvo v rovnakých činoch.
Prokurátori uviedli, že Mayolas spreneveril 1,1 milióna dolárov od FIFA. Peniaze mali byť určené na rozvoj ženského futbalu a športovej infraštruktúry v krajine, žiaden z projektov sa však neuskutočnil.
Mayola prišiel o svoju funkciu v septembri 2024 po zásahu štátnych orgánov. FIFA z tohto dôvodu Kongo suspendovala, nemohlo tak odohrať dve stretnutia kvalifikácie MS 2026, ktoré sa skončili kontumáciou. Federácia získala späť svoje členstvo opäť v máji 2025. Informovala AP.