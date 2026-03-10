Rigo prihral na úvodný gól. Napriek vedeniu hrozilo jeho tímu, že nezíska ani bod

Slovenský stredopoliar Tomáš Rigo pomohol asistenciou futbalistom Stoke City k remíze 3:3 s Ipswichom v utorkovom stretnutí 37. kola druhej najvyššej anglickej súťaže. V 35. minúte prihral na úvodný gól duelu holandskému útočníkovi Milanovi Smitovi.
„Hrnčiari“ viedli 2:0, potom prehrávali 2:3, aby v šiestej minúte nadstavenia druhého polčasu vybojovali aspoň remízu, keď svoj druhý gól v stretnutí dal Smit z penalty.
Rigo odohral celý duel, jeho spoluhráč Róbert Boženík nenastúpil pre poranenie kolena. Stoke zabodovalo po dvoch dueloch a v tabuľke je na 15. mieste s mankom deväť bodov na barážovú šiestu priečku.
Ipswich je štvrtý a má odstup štyri body na priamu postupovú 2. priečku a FC Middlesbrough, v ktorého kádri je aj slovenský útočník David Strelec. Do konca základnej časti zostáva odohrať ešte deväť kôl.