    Futbalové prestupy ONLINE: Poľský klub si vyhliadol brankára Slovana (11. január)

    Martin Trnovský
    Martin Trnovský (Autor: TASR)
    Sportnet, ČTK|11. jan 2026 o 18:00
    Pozrite si prehľad zaujímavých futbalových prestupov v zimnom prestupovom období 2026 na Slovensku aj v zahraničí v nedeľu 11. januára. Sledujte minútu po minúte.

    Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.

    Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 11. januára.

    Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - nedeľa, 11. január

    18:00 Nováčik poľskej Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza je blízko k zisku slovenského brankára Martina Trnovského.

    Podľa dostupných informácií vedie klub pokročilé rokovania so Slovanom Bratislava o prestupe 25-ročného gólmana ešte pred koncom januárového prestupového okna.

    Trnovský má so Slovanom platnú zmluvu do leta 2026, napriek tomu by sa mohol sťahovať do Poľska už v najbližších dňoch.

    Termalica, ktorá sa po postupe medzi elitu snaží posilniť káder, vidí v slovenskom brankárovi jednu z priorít pre druhú časť sezóny.

