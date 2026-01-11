Futbalové prestupy ONLINE: Poľský klub si vyhliadol brankára Slovana (11. január)

Zimné prestupové okno v roku 2026 je v plnom prúde. Na Slovensku aj vo väčšine zahraničných líg sa začalo 1. januára, končiť bude na konci mesiaca poprípade začiatkom februára v závislosti na konkrétnej súťaži.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 11. januára.
Futbalové prestupy ONLINE (zima 2026) - nedeľa, 11. január
18:00 Nováčik poľskej Ekstraklasy Bruk-Bet Termalica Nieciecza je blízko k zisku slovenského brankára Martina Trnovského.
Podľa dostupných informácií vedie klub pokročilé rokovania so Slovanom Bratislava o prestupe 25-ročného gólmana ešte pred koncom januárového prestupového okna.
Trnovský má so Slovanom platnú zmluvu do leta 2026, napriek tomu by sa mohol sťahovať do Poľska už v najbližších dňoch.
Termalica, ktorá sa po postupe medzi elitu snaží posilniť káder, vidí v slovenskom brankárovi jednu z priorít pre druhú časť sezóny.