ONLINE: Česko - Slovensko. Derby je plné striel, Hudáček dnes drží čisté konto

Ani prostredná tretina nepriniesla gól. Česi odohrali lepšiu tretinu ako tomu bolo v prvých dvadsiatich minútach, ale stále sme mali navrch. Nič to nemení na tom, že je všetko otvorené a do záverečnej časti sa máme na čo tešiť.

Po dlhšej dobe nazreli dopredu aj domáci, čo vyústilo do Hudáčkovho zákroku.

Obrovská šanca domáceho tímu! Do prečíslenia išiel Lenc, ktorý to vzal na seba, ale trafil len pozorného Hudáčka!

Obrovská šanca domáceho tímu! Do prečíslenia išiel Lenc, ktorý to vzal na seba, ale trafil len pozorného Hudáčka!

Po našej výbornej akcii sa dostal do samostatného nájazdu Slafkovský, ale zlyhal!

Po našej výbornej akcii sa dostal do samostatného nájazdu Slafkovský, ale zlyhal!

Teraz nás Česi zavreli v našom pásme, kde sa ale nevedia dostať do zakončenia.

V trme vrme pred bránkou sa nedostal Faško-Rudáš do zakončenia.

Spoza obranu to skúšal Najman, ale Hudáček bol v pozore.

Do pásma súpera sme sa dostali až teraz, čo okamžite chcel využiť strelou od modrej Hrivík, ale zatiaľ neúspešne.

Do prostrednej tretiny vstúpili o niečo aktívnejšie domáci.

Prvá tretina je úspešne za nami. Naši hokejisti sa nemajú za čo hanbiť, pretože sú zatiaľ mierne lepším tímom. Česko sme s výnimkou jednej šance do ničoho nepustili a naopak, my sme mohli skórovať azda trikrát.

Sukeľ mohol zakončovať do odkrytej bránky, ale netriafa!

Sukeľ mohol zakončovať do odkrytej bránky, ale netriafa!

Teraz sú pre zmenu lepší Česi. Naša defenzíva ich však nepúšťa do nebezpečnejších zakončení.

Tlak pokračuje. Slafkovský strieľal z bezprostrednej blízkosti len do Willa. Ten si v krátkom časovom slede pripísal viacero dôležitých zákrokov.

Okamžite sme trielili do brejku, ale v akcii 2 na 1 vzal všetko na seba Gernát, ktorý trafil brankára.

Okamžite sme trielili do brejku, ale v akcii 2 na 1 vzal všetko na seba Gernát, ktorý trafil brankára.

Z ničoho nič zostal osamotený pri našej bránke Najman, ale vyzeralo to na žrď!

Z ničoho nič zostal osamotený pri našej bránke Najman, ale vyzeralo to na žrď!

