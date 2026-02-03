    ZOH 2026 môžu byť zlomový bod. Vraciame sa do svetového športu, znie z Ruska

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. feb 2026 o 14:46
    V Taliansku bude súťažiť trinásť Rusov pod neutrálnou vlajkou.

    Ruský minister športu Michail Degťarov verí, že ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo môžu byť zlomovým bodom pre Rusko v otázke návratu na medzinárodnú športovú scénu.

    Na hrách v Taliansku sa predstaví 13 ruských športovcov pod neutrálnym štatútom.

    Aby športovci získali neutrálny status, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine, takisto nemôžu byť zmluvne viazaní s ruskou či bieloruskou armádou, respektíve národnými bezpečnostnými orgánmi.

    Pri ich mene sa nebudú zobrazovať žiadne národné symboly a nemôžu sa zúčastniť ani na otváracom ceremoniáli. V súťažiach sa predstavia iba jednotlivci, tímom z obidvoch krajín nebude štart na ZOH umožnený. Rovnaké podmienky platili aj na OH 2024 v Paríži.

    „Vraciame sa do svetového športu,“ uviedol Degťarov.

    Na ZOH 2026 sa predstaví dovedna 20 športovcov z Ruska a Bieloruska, ktorí budú súťažiť v ôsmich športoch (alpské lyžovanie, beh na lyžiach, akrobatické lyžovanie, sánkovanie, skialpinizmus, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie a šortrek). Zastúpenie nebudú mať v biatlone.

    „Možno to bude trochu polemické, ale povedal by som, že je ťažké predstaviť si ukrajinských a ruských športovcov stojacich vedľa seba s puškami v rukách,“ povedal Christian Winkler, riaditeľ komunikácie Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).

