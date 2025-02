Američania sa boja o olympiádu. Politika Trumpa spôsobuje problémy s vízami

Trump, ktorý sa nedávno vrátil do Bieleho domu, pokračuje v masových deportáciách nelegálnych migrantov a vyhlásil, že neumožní transrodovým športovcom súťažiť na olympiáde v Los Angeles.

David J. Bier z Cato Institute upozornil, že spracovanie víz sa v Trumpovej prvej vláde spomalilo a neočakáva sa, že by sa situácia zlepšila. "Bude to obrovský problém. Nikto tomu nevenuje pozornosť," povedal pre The Los Angeles Times.

Spojené štáty sa pripravujú na organizáciu viacerých veľkých podujatí, vrátane futbalových majstrovstiev sveta 2026 a olympijských hier 2028. Obavy z prísnejšej imigračnej politiky by mohli viesť k tomu, že fanúšikovia a športovci zostanú pred bránami podujatí, čo by znamenalo značné finančné straty a poškodenie demokratickej reputácie krajiny.

"Je neakceptovateľné, aby sme našu krajinu nechali zlyhať pri prezentácii na majstrovstvách sveta," uviedla kalifornská kongresmanka Sydney Kamlager-Dove.

Napriek tomu, že rétorika proti migrantom a transgender osobám rezonuje s fanúšikmi hesla Make America Great Again, čo je v preklade Spravme Ameriku znovu skvelú, očakávajú v LA príjmy vo výške približne 600 miliónov dolárov od 180-tisíc návštevníkov futbalových MS. Na národnej úrovni by mohli príjmy dosiahnuť až 3,75 miliardy dolárov.



Ministerstvo zahraničných vecí USA zdôraznilo, že je "odhodlané chrániť krajinu a jej občanov dodržiavaním najvyšších štandardov národnej bezpečnosti a verejnej bezpečnosti prostredníctvom nášho vízového procesu".