    Na domáce hry s rekordnou účasťou. Taliansko zverejnilo nomináciu, nechýbajú stálice

    Sofia Goggiová.
    Sofia Goggiová.
    TASR|26. jan 2026 o 19:18
    Najstarší je 45-ročný snoubordista Roland Fischnaller.

    Taliansko nominovalo na nadchádzajúce ZOH na domácej pôde v Miláne a Cortine d'Ampezzo rekordných 196 športovcov.

    Doteraz najviac účastníkov na ZOH mala krajina na predchádzajúcich domácich hrách v Turíne 2006, kde ich štartovalo 184. V nominácii tentoraz figuruje 103 mužov a 93 žien.

    Najväčšie nádeje vzbudzuje účasť rýchlokorčuliarky Arianny Fontanovej, alpských lyžiarov Federicy Brignoneovej, Sofii Goggiovej a Giovanniho Franzoniho, biatlonistky Dorothey Wiererovej či curlerov Stefanie Constantiniovej a Amosa Mosanera.

    Najmladšou členkou talianskeho tímu je lyžiarka Giada D'Antoniová (16 rokov), najstarší je 45-ročný snoubordista Roland Fischnaller, ktorého čaká siedma účasť na olympiáde za sebou.

    Šiestykrát sa pod piatimi kruhmi predstaví 35-ročná Fontanová, ktorá je s 11 olympijskými medailami rekordérkou Talianska na ZOH. Piaty raz budú na olympiáde štartovať lyžiari Christof Innerhofer, Dominik Paris a Brignoneová, pripomenula agentúra AP.

    Olympiáda Miláno a Cortina 2026

    dnes 19:18
