Spojené štáty oznámili početnú nomináciu do Talianska. Po piatykrát nechýba ani Vonnová

Spojené štáty americké vyšlú na olympijské hry do Talianska 232 športovcov. Sedem z nich, vrátane lyžiarskej hviezdy Lindsey Vonnovej, sa predstaví pod piatimi kruhmi po piaty raz.
Nomináciu na februárové zimné olympjské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo dnes zverejnil národný olympijský výbor.
Popri Vonnovej, ktorá sa k lyžovaniu vrátila koncom roka 2024 po päťročnej pauze, budú piatykrát na zoh štartovať bobistky Kaillie Humphriesová a Elana Meyersová Taylorová, hokejistka Hilary Knightová, krasokorčuliar Evan Bates a snowboardisti Faye Thelenová a Nick Baumgartner.
Tridsaťtri amerických športovcov z aktuálneho tímu už má v zbierke olympijské medaily. Tri striebra a dva bronzy získala Meyersová Taylorová, Humphriesová tri zlaté medaily.
Rekordérka v počte víťazstiev v lyžiarskom Svetovom pohári Mikaela Shiffrinová bude chcieť pridať ďalšie cenné kovy k dvom zlatám, ktoré má tiež snowboardistka Chloe Kimová.
Tím je rodovo takmer vyrovnaný, tvorí ho 117 mužov a 115 žien. Najmladšia z nich je 15-ročná freestyle lyžiarka Abby Winterbergerová, najstarší päťdesiatštyriročný curler Rich Ruohonen.
Pred štyrmi rokmi v Pekingu reprezentovalo Spojené štáty 224 športovcov, štyri roky predtým vyslali USA rekordnú výpravu 241 ľudí.
Na minulých piatich ZOH počnúc Turínom 2006 získali americkí športovci vždy deväť zlatých medailí, na predchádzajúcich hrách vďaka tomu obsadili tretie miesto v hodnotení krajín za Nórskom a Nemeckom. Medailové poradie podľa hodnoty medailí USA nikdy na zimných hrách nevyhrali.
Slávnostné otvorenie olympijských hier bude v Miláne 6. februára, niektoré súťaže sa začnú už o dva dni skôr.