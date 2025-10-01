Nechýbali biatlonisti či lyžiari. Banská Bystrica hostila stretnutie olympionikov

BANSKÁ BYSTRICA. Slovensko má zatiaľ 32 istých účastníkov na nadchádzajúcich zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (6. do 22. februára) a vedenie Slovenského olympijského a športového výboru verí, že sa k nim pridá ešte ďalších okolo dvadsať.
Strešný orgán zorganizoval pre kandidátov presne 128 dní pred štartom XXV. zimných hier seminár v Banskej Bystrici, na ktorom predstavil všetky zásadné informácie, ktoré potrebujú vedieť počas nadchádzajúcich mesiacov.
Vyše štyri mesiace pred štartom hier má Slovensko istých 25 miest pre hokejových reprezentantov, štyri pre biatlonistky, dve pre biatlonistov a jednu krasokorčuliarsku miestenku vybojoval pre krajinu Adam Hagara.
„Verím, že sa podarí splniť číslo 50 a viac športovcov. V našich predpokladoch počítame, že tam budeme medzi 51 a 55 športovcov.
K dnešnému dátumu máme potvrdených 32 miest od medzinárodných federácií a ďalšie sú v procese.
Niektoré federácie totiž ešte ani nezačali kvalifikačné procesy, čakajú na ne napríklad sánkari, bobisti, rýchlokorčuliari na krátkej trati a v procese sú aj skialpinisti,“ povedal pre TASR vedúci výpravy ZOH Roman Buček.
Náročná logistika
V Banskej Bystrici sa zišlo viac než sedemdesiat účastníkov, medzi nimi vyše dvadsať športovcov, ktorí smerujú svoje úsilie k olympijskému štartu: biatlonisti Tomáš Sklenárik, Artur Ischakov, Šimon Adamov, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Mária a Zuzana Remeňové, sánkari Jozef Ninis (bojuje o rekordný už šiesty olympijský štart), Tomáš Vaverčák, Matej Zmij, Christián Bosman, Bruno Mick a Viktória Praxová, skokanky na lyžiach Kira Kapustíková a Tamara Mesíková, zjazdárky Zuzana Jakubčová, Katarína a Veronika Šrobové, snoubordista Samuel Jaroš, aj skialpinista Jakub Šiarnik.
Menoslov uviedol portál olympic.sk. Počas seminára sa zoznámili s náročnou logistikou a dopravou v dejisku, aspektami psychologickej prípravy na vrcholné podujatie, s aktuálnymi informáciami z oblasti boja proti dopingu a predpisoch MOV počas ZOH.
Rečníci predniesli aj informácie o pravidlách komunikácie na sociálnych médiách, o negatívnych javoch v prostredí športu, ako je napríklad manipulácia súťaží, či ochrane športovcov (safeguarding).
Výzvou bude doprava
„Takéto podujatie opakujeme pred každými olympijskými hrami s výnimkou covidového obdobia, keď sme to nemohli urobiť.
Považujeme ho za veľmi dôležité, keďže na ňom môžeme zdieľať informácie, ktoré máme z organizačného výboru priamo športovcom, trénerom a realizačným tímom. Aby vedeli, do akých podmienok pôjdu a čo ich tam môže čakať.
Tentokrát budú tie podmienky veľmi špecifické, keďže hry sa budú organizovať na obrovskom území. V podstate bude až šesť centier, kde budú situované olympijské dediny, kde sa budú organizovať súťaže.
Vzdialenosti budú veľmi časovo náročné. Takže ich pripravujeme aj na to, že na rozdiel od predchádzajúcich hier sa nestretnú a budú zavretí v miestach, kde budú športovať," uviedol Buček.
Talianska olympiáda je rozdelená na dve zóny. Ich centrami budú Miláno a Cortina d'Ampezzo.
Cesta v zime napríklad medzi metropolou Lombardska a biatlonovým areálom v Anterselve je päť a pol hodiny.
Veľkou výzvou tak bude doprava medzi dejiskami, ale aj do nich, keďže v Alpách a okolí sa bude tesne pred ZOH pripravovať veľká časť športovcov.
Účastníci seminára sa dozvedeli aj o antidopingových opatreniach počas hier, ako si udržať mentálnu odolnosť či ako sa pripraviť po psychickej stránke.
Rovnako ako vlani v Paríži, aj v Miláne bude mať Slovensko svoj olympijský dom. Sídliť bude v centre mesta neďaleko slávneho Teatro alla Scala.
"Priestor je zazmluvnený, adresu máme skvelú v centre Milána. V časti, kde sa budú mnohé aktivity počas olympiády vo vonkajších priestoroch.
Neďaleko od Talianskeho domu. Momentálne v spolupráci so Slovakia Travel spolupracujeme na tom, aby bol pripravený načas a reprezentoval Slovensko,“ povedal generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.
Nechýbala ani Kuzminová
Na stretnutí sa z nádejných olympionikov predstavil aj snoubordista Samuel Jaroš, ktorý je momentálne nad čiarou postupu na 30. mieste, no kvalifikačný proces sa preňho skončí až 19. januára.
„Vtedy budem už presne vedieť, či som sa tam dostal, alebo nie. Bolo zaujímavé na dnešnom stretnutí vidieť celý ten proces, ako to prebieha, či už na mieste. Je to pre mňa výzva a veľmi sa na to teším, verím, že sa mi to podarí.
Pripravujeme sa na to, treba si na určité vecí dávať pozor, preto je dobré vedieť, čo robiť, nerobiť a na čo si dávať pozor v priebehu tej cesty,“ povedal.
Nechýbala ani trojnásobná olympijská šampiónka Anastasia Kuzminová, ktorá nechce chýbať ani vo februári v Miláne.
„Do prípravy sme dali všetko a naplánovali sme to tak, aby nadchádzajúca olympijská sezóna bola táka, ako si to predstavujem. Byť plnohodnotnou súčasťou tímu. Takže je pre mňa príprava veľmi dôležitá a som vďačná za podporu od VŠC aj všetkých fanúšikov.
Je to niečo, na čo som pred pár rokmi nebola pripravená a ani som o tom nesnívala. Chystám sa na štvrtú olympiádu, ale pre mňa to je akoby bola prvá,“ povedala.