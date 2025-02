Doktor jej povedal, že to zvládne. Straková žiarila na EYOF aj s menšou zlomeninou

Sedemnásťročná talentovaná športovkyňa získala kovy v biatlone, no súťažila aj v behu na lyžiach. A to napriek tomu, že má zlomenú kostičku na ruke.

Tiahle zranenie ju trápi od júla a vyžiada si operáciu. S trénermi a doktormi sa však dohodli, že ju absolvuje až po konci sezóny.

"Ide o kostičku v zápästí. Snažili sme sa posunúť operáciu na koniec sezóny, aby som ju mohla dokončiť. Doktor mi na kontrole povedal, že by to tá ruka mala zvládnuť. Nie je to taká veľká zlomenina, ale musí sa to operovať," uviedla pre TASR.

VIDEO: Michaela Straková po návrate z EYOF