Školáci budú športovať. SOŠV spúšťa nový ročník Olympijského odznaku všestrannosti

BRATISLAVA. Žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií dostanú aj tento školský rok možnosť otestovať svoje pohybové schopnosti a porovnať ich s rovesníkmi i so svojimi vlaňajšími výsledkami v Olympijskom odznaku všestrannosti – OLOV.

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spúšťa nový ročník najväčšej školskej športovej súťaže na Slovensku. Zapojiť sa môžu deti narodené od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013.

Každý učiteľ má do 15. novembra možnosť zapojiť svojich žiakov do školských kôl. Na ich usporiadanie sa nevyžaduje žiadna špeciálna infraštruktúra a nie sú potrebné pomôcky, ktoré by neboli v každej škole.