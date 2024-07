Zaviazali sa vzornou reprezentáciou. Slovenskí olympionici zložili slávnostný sľub

V poradí XXXIII. olympiáda sa uskutoční od 26. júla do 11. augusta v Paríži a predstaví sa na nej dokopy 28 slovenských športovcov, XVII. paralympiáda je na programe 28. augusta do 8. septembra.

Spoločne sme solidárni a venujeme sa športu bez dopingu, podvádzania a akejkoľvek formy diskriminácie. Robíme to pre česť našich tímov, v súlade so základnými zásadami olympizmu, a aby sme vďaka športu robili svet lepším," uviedol v sľube Grigar.

Na druhej strane sa aj teším, pretože po dlhých rokoch takej stagnácie, keď sme mohli medzi sebou diskutovať, teraz je príležitosť implementovať naše poznatky do nejakých rozhodnutí, ktoré by mali tento stav zvrátiť.

"Na olympiádu sa veľmi teším. Príprava bola veľmi dlhá a teraz je ten moment konečne tu. Myslím, že tú obhajobu striebra si veľmi nepripúšťam, to by vytváralo príliš veľký tlak. Chcem podať dobré výkony a dúfam, že to vydá na dobré umiestnenie," zhodnotil Grigar pre TASR.

Stresujúce bolo to teplo, keďže bolo horúco a boli sme na priamom slnku na pravé poludnie, ale všetci sme to zvládli. Verím, že všetci paralympionici budú dodržiavať tieto pravidlá a budeme športovať v duchu fair play a že donesieme čo najviac cenných kovov," uviedla.

Jednou z najskúsenejších účastníčok nadchádzajúcich hier je strelkyňa Danka Barteková. Tridsaťdeväťročná skeetarka je v pozícii úradujúcej majsterky sveta a na konte už má bronz z OH v Londýne. Určitú nervozitu cítila napriek tomu, že olympijskú premiéru si odbila už na pekinských OH 2008.

"Chcela by som povedať, že sa cítim rutinne, ale nie je to tak. Idem na piatu olympiádu, ale stále to so sebou prináša úplne iný pocit ako svetový pohár alebo majstrovstvá sveta.

Je okolo toho veľa ceremoniálnych udalostí, ako aj táto. Snažím sa byť stále v pokoji, stresom som si už prešla a teraz som vyrovnaná s tým, že som urobila maximum," zhodnotila Barteková.