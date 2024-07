Na OH 2024 v Paríži však bude Rusko ako krajina chýbať a výprava ruských športovcov, ktorí nastúpia ako neutrálni, bude mimoriadne skromná. V Paríži by malo štartovať len 16 ruských športovcov.

BRATISLAVA. Na olympijských hrách to bola veľmoc. Jej výprava patrila k najväčším a v medailovej bilancii figurovala tiež veľmi vysoko.

To je približne päť percent z výpravy na predchádzajúcich hrách v Tokiu, kde štartovalo 331 pretekárov a vybojovali 71 medailí.

Federácia nedokázala akceptovať, že MOV niektorých zápasníkov z účasti vylúčil a iných do Paríža pustil. Ruský zväz to vníma ako diskrimináciu.

MOV napríklad odmietol do Paríža pustiť dvojnásobného olympijského víťaza Abdulrašida Sadulajeva. Je najsilnejším zápasníkom v kategórii do 97 kilogramov. Okrem olympijských medailí je aj päťnásobným majstrom sveta.

„Vaša podpora nás nabíja energiou. Prajem vám veľa zdravia a úspechov v práci pre dobro našej krajiny!“ napísal Sadulajev. To bolo ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine, aj neskôr sa však zúčastnil na mítingu na podporu vojny na Ukrajine.

Kto ho ovplyvnil? pýta sa šéf zápasníkov

Za odstúpením zápasníkov je jednoznačne rozhodnutie zväzu. Zvyšným pretekárom to vyhovoril. Nie je vylúčené, že im hrozil.

Situáciu dokresľuje jediný prípad zápasníka, ktorý v Paríži nastúpi. Šamil Mamedov sa rozhodol pozvánku využiť. Podmienky MOV splnil.

Napriek tomu to v Rusku vyvolalo debatu. Kým všetci zápasníci sa stiahli a odmietli ísť do Paríža, on sa rozhodol na olympiáde štartovať.