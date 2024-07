Vo výbere USA sa nachádza ešte len 16-ročný atlét, v Paríži sa môže zapísať do histórie

NEW YORK. Iba šestnásťročný americký atlét Quincy Wilson mieri na olympijské hry do Paríža .

Bol to ďalší pôsobivý výkon od Wilsona, ktorý skončil šiesty vo finále na 400 m na olympijskej kvalifikácii, ale má šancu ísť do Paríža ako člen štafety.

Ak by ho Američania nominovali, stal by sa najmladším americkým atlétom, ktorý sa objavil na OH. Prekonal by Jima Ryuna, ktorý mal na OH 1964 v Tokiu 17 rokov.