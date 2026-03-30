Pamätnicu ZOH 2026 pokrstili dvomi pukmi. Hokejisti si prebral finančný šek

Dvomi pukmi z olympijského hokejového turnaja v Miláne dnes v Slovenskom športovom a olympijskom múzeu pokrstili vychádzajúcu knižnú pamätnicu k XXV. zimným olympijským hrám v Miláne a Cortine d´Ampezzo.
Výpravnú, bohato ilustrovanú publikáciu na 152 stranách pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zostavil Michal Zeman v úzkej spolupráci s Ľubomírom Součkom.
Pokrstili ju prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan, biatlonistka Paulína Bátovská Fialková, ktorá sa rozlúčila s aktívnou činnosťou a bobistka Lucia Mokrášová.
Autormi textov sú predovšetkým športoví publicisti a novinári, z ktorých väčšina pôsobila priamo na hrách.
Niekoľko tisíc fotografií
Snímky pochádzajú najmä od špičkových slovenských fotoreportérov, ale využili sa aj fotografie zahraničných agentúr a Slovakia Travel.
Knihu veľmi pútavo graficky spracoval tradičný tvorca vizuálu olympijských pamätníc Peter Buček.
„Najťažšie, ale aj najzaujímavejšie pre mňa bolo, že som mal k dispozícii niekoľko tisíc fotografií, v ktorých som sa prehrabával, aby sa do knihy dostala aspoň stovka.
Pritom som nebol priamo na olympiáde, ale cez tieto fotografie som sa cítil, akoby som tam bol. Ťažko sa vyberalo a náročné to bolo aj časovo,“ povedal pre TASR Zeman.
Jeden tím
Prezident SOŠV Anton Siekel vo svojom príhovore uviedol: „Tieto hry ukázali silu súdržnosti slovenských športovcov. Hoci naša výprava bola rozdelená do viacerých olympijských dedín, nebola len skupinou jednotlivcov z rôznych športov.
Boli sme jeden tím, ktorý držal spolu. Bolo v ňom cítiť spolupatričnosť, rešpekt i hrdosť reprezentovať Slovensko. Práve tieto vnútorné sily sú hodnotou, ktorá presahuje konečné umiestenia.“
Na stránkach knihy sú slovom aj obrazom zaznamenané i najväčšie zahraničné osobnosti a udalosti hier. Olympijské dianie deň po dni stručne pripomína chronológia.
Samozrejmosťou je bohatý výsledkový servis a historické štatistiky ZOH i najúspešnejších svetových aj slovenských zimných olympionikov. Súčasťou prezentácie bolo aj finančné ocenenie pre najúspešnejší slovenský kolektív.
Za hokejistov prevzal Šatan za konečné 4. miesto šek na 300.000 eur. Realizačný tím dostal odmenu 30.000 eur. Polovicu odmien tvorili finančné prostriedky z marketingových aktivít SOŠV, druhú polovicu poskytlo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.
"Som rád, že sa nám hrou a výsledkami v najsilnejšej konkurencii aká sa mohla zísť, podarilo získať pozornosť slovenských fanúšikov. Uvedomujú si to aj samotní hráči," dodal Šatan.