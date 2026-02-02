Olympiádu navštívia aj prezidenti Česka a Slovenska. Spoločne otvoria Český a Slovenský dom

Prezident SR Peter Pellegrini počas slávnostného vyhlásenia Paralympionika 30-ročia pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského paralympijského výboru (SPV).
Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou.

Český prezident Petr Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini sa zúčastnia na otvorení zimných olympijských hier v Miláne a spoločne otvoria Český aj Slovenský dom.

V pondelok to oznámila kancelária českého prezidenta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Český prezident do Talianska odcestuje aj s manželkou Evou, s ktorou absolvuje celý program. V piatok po prílete do Milána spolu s Pellegrinim slávnostne otvoria Český dom, následne sa zúčastnia na zápase ženského hokejového turnaja ČR - Švajčiarsko.

Český prezidentský pár sa podľa Pražského hradu zúčastní aj na slávnostnej recepcii a vo večerných hodinách na slávnostnom otváracom ceremoniáli ZOH 2026.

„V sobotu 7. februára prezident republiky s manželkou spoločne s prezidentom Slovenskej republiky otvoria Slovenský dom,“ avizovala tiež Pavlova kancelária.

Spolu s manželkou potom navštívia olympijskú dedinu, kde sa stretnú s členmi českej výpravy. Popoludní si chcú pozrieť preteky v rýchlokorčuľovaní žien na 3000 metrov a v nedeľu preteky snoubordistiek v paralelnom obrovskom slalome.


