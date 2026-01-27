Testovanie absolvovalo takmer 60-tisíc žiakov. Zapojili sa deti 51 národností

Projekt Olympijského odznaku všestrannosti, ktorý realizuje Slovenský olympijský a športový výbor, opäť potvrdil pozíciu najrozšírenejšej a najväčšej školskej športovej súťaže na Slovensku.
Do testovania sa zapojilo v školskom roku 2025/26 takmer 60-tisíc žiakov z vyše 500 škôl.
Počas školských kôl Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV) otestovali celkovo 59 914 žiakov z 541 škôl. Z nich bolo 31 100 chlapcov a 28 814 dievčat.
Podmienky pre zisk niektorého z odznakov splnilo 16 305 detí z 5. až 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných športových gymnázií. Zlatý odznak dostane 2062 detí, strieborný 5136, bronzový 9107.
Aj v školskom roku 2025/26 zaznamenal OLOV nárast počtu zapojených žiakov a žiačok. Vlani sa podmienky pre zisk niektorej z úrovní odznaku snažilo splniť takmer 50-tisíc žiakov (49 133), z nich bolo 25 348 chlapcov a 23 785 dievčat.
Našiel si svoje miesto v školách
„Teší nás, že projekt OLOV si našiel svoje miesto v školách. Vďaka zapojeniu EDUPAGE do projektu dostanú rodičia priamo do svojich kont v elektronickej žiackej knižke výsledky svojich detí a môžu ich porovnať aj s rovesníkmi z celého Slovenska.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať učiteľom a učiteľkám, bez ktorých by sa testovanie nedalo uskutočniť. Počas marca a apríla pripravujeme pre školské tímy krajské kolá OLOV a v júni počas premiérového Národného týždňa športu a pri príležitosti Olympijského dňa aj celoslovenské finále,“ povedala pre olympic.sk riaditeľka oddelenia olympizmu SOŠV Ivana Motolíková.
Školské kolá OLOV boli vlani od septembra do novembra zároveň jednou z aktivít štafetového odkazu „Držme spolu v Miláne a Cortine d’Ampezzo“, ktorý podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a mládeže SR.
Do testovania OLOV sa zapojili aj deti z projektu „Šport nás spája“, ktorý SOŠV realizuje v spolupráci s UNHCR – Agentúrou Organizácie Spojených národov pre utečencov za podpory LIV Golf.
Prínos pre komunity
Projekt podporuje deti utečencov a utečeniek prostredníctvom športu. Cieľom je zlepšenie ich života prostredníctvom inkluzívnych športových aktivít, vzdelávania a zapojenia komunít, ako aj na samotný prínos pre komunity, ktoré utečencov a utečenky medzi seba prijímajú.
Podľa vyplnených dotazníkov bolo z 59 914 otestovaných detí 94,02 % slovenskej národnosti (56 334). Druhá najpočetnejšia bola skupina 1171 detí s maďarskou národnosťou (1,95%) a treťou skupina 1080 detí s ukrajinskou národnosťou (1,8%).
Celkovo sa do testovania zapojili žiaci a žiačky až 51 národností, napríklad aj afganskej, iránskej, irackej či indickej.