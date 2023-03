Mexičania prejavili záujem hostiť OH, v hre sú dva termíny

Okrem Mexika nad podaním oficiálnej kandidatúry na organizáciu OH 2036 zvažujú aj viaceré ďalšie krajiny vrátane Egypta, Anglicka, Indie, Indonézie, Kataru či Kórejskej republiky.

V minulosti sa v Mexiku konali OH v roku 1968, oficiálne ich hostilo hlavné mesto Mexico City.

LAUSANNE. Mexiko reálne zvažuje možnosť organizovať olympijské hry v roku 2036 alebo 2040 a údajne už má na to pripravenú väčšinu potrebnej infraštruktúry.

Ak by Medzinárodný olympijský výbor (MOV) dodržal nepísané pravidlo o rotácii kontinentov pri organizácii OH, najväčšiu šancu získať ich pre rok 2036 by mali mať záujemcovia z Afriky či Ázie.

Mexický minister zahraničných Marcelo Ebrard a prezidentka Mexického olympijského výboru María José Alcaláová sa v piatok stretli s prezidentom MOV Thomasom Bachom a doručili mu oficiálny list, v ktorom informovali o zámere Mexika uchádzať sa o OH.

Zatiaľ nie je známy, v ktorom regióne by Mexičania chceli hostiť najlepších športovcov z celého sveta. Podľa Ebrarda a Alcaláovej vznikne špeciálny výbor, ktorý sa bude zaoberať možno kandidatúrou.

Vlani v októbri generálny riaditeľ MOV Christophe De Kepper informoval že sa zhováral s predstaviteľmi desiatich krajín zo štyroch rôznych kontinentov, ktoré majú záujem v budúcnosti hostiť olympijské hry.