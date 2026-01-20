Na otváracom ceremoniáli vystúpi aj Mariah Carey. Zaspieva skladbu v taliančine

Mariah Carey
Mariah Carey (Autor: SITA/AP)
TASR|20. jan 2026 o 19:25
ShareTweet0

Ceremoniál sa uskutoční na štyroch rôznych miestach.

Americká speváčka Mariah Carey zaspieva skladbu v taliančine na otváracom ceremoniáli ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Podľa kreatívneho riaditeľa Marca Balicha „očarí mnohých ľudí“.

Okrem americkej popovej hviezdy vystúpi na slávnostnom otvorení hier aj taliansky tenorista Andrea Boccelli a ďalší interpreti.

Päťnásobná držiteľka ceny Grammy potvrdila svoju účasť v závere roka 2025. Pod mottom „Armonia“ (harmónia) sa uskutoční ceremoniál hneď na štyroch rôznych miestach.

Srdcom šou bude ikonický štadión San Siro v Miláne, súčasne však olympiádu otvoria aj v Predazzu, Livigne a Cortine d'Ampezzo.

Olympijský oheň sa rozhorí na dvoch miestach, jeden v Arco della Pace v centre Milána, druhý bude na Piazza Angelo Dibona v Cortine.

Balich zdôraznil, že skutočnými hviezdami ceremónie nebudú prominentní hostia a speváci, ale športovci.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Olympijské

    Mariah Carey
    Mariah Carey
    Na otváracom ceremoniáli vystúpi aj Mariah Carey. Zaspieva skladbu v taliančine
    dnes 19:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Olympijské»Na otváracom ceremoniáli vystúpi aj Mariah Carey. Zaspieva skladbu v taliančine